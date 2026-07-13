那那大師化身「哈寶寶」迎接！　庾澄慶見狀笑虧：比較像濟顛帽

▲庾澄慶作客那那大師節目 。（圖／福茂唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

庾澄慶（哈林）迎來出道40週年，睽違9年推出全新創作單曲〈愛人啊〉，以新作品重返歌壇。日前他登上那那大師節目宣傳新歌，節目一開場，那那大師特地化身「哈寶寶」驚喜現身，並帶來〈再試一下〉、〈讓你媽媽扭一下〉、〈快樂頌〉等經典歌曲炒熱氣氛，後兩首更邀請哈林一起合唱，讓錄影現場宛如大型金曲同樂會。

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▲▼那那大師化身「哈寶寶」迎接庾澄慶 。（圖／福茂唱片提供）



沒想到哈林看到那那大師精心準備的「哈寶寶」造型後，立刻發揮招牌幽默笑說：「你這樣比較像濟顛帽！」一句話瞬間讓全場笑翻，也讓原本感性的致敬橋段秒變爆笑橋段。兩人一來一往互動自然逗趣，展現偶像與粉絲間的好默契。

除了搞笑互動，那那大師也向偶像真情告白，透露自己第一次登台表演、第一次演唱會都曾演唱哈林的歌曲，其中〈愛到底〉更是他表達對音樂熱愛的重要作品。他更在現場自彈自唱〈愛到底〉向哈林致敬，讓哈林相當感動，也讓這場訪談增添不少溫馨氣氛。此外，那那大師還重現《百萬大歌星》橋段，反過來出題考驗昔日主持人哈林對自己作品的熟悉度，角色互換笑料十足。

節目中，哈林也首度公開演唱新歌〈愛人啊〉。這首睽違9年的全新創作，以歷經歲月沉澱後的心境出發，唱出對愛與人生的體悟，也為出道40週年揭開新篇章。從經典歌曲到全新作品，哈林展現一路走來持續創作的能量，再次以音樂與歌迷見面。