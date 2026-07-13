全球CARAT嗨翻！　SEVENTEEN全體13人再續約

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN與PLEDIS娛樂再度攜手前行。PLEDIS今（13日）發表官方聲明宣布，SEVENTEEN全體13名成員已達成第二次續約共識，服役中的成員也將依照軍中規定，在適當時機完成簽約，消息一出讓全球CARAT（官方粉絲名）相當振奮。

▲SEVENTEEN續約。（圖／翻攝自X／pledis_17）



13人再次攜手 服役成員將依序完成續約

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PLEDIS表示，非常高興能再次向外界宣布，SEVENTEEN全體成員決定與公司展開新的合作篇章。目前除了正在履行兵役義務的成員之外，其餘成員皆已完成續約程序，而服役中的成員也將配合服役安排，陸續完成簽約。

出道10年創下無數紀錄 公司盛讚是「足以寫入歷史的藝人」

公司回顧SEVENTEEN自2015年出道以來，以「自製偶像」為核心，打造獨樹一幟的音樂風格。2021年提前完成首次續約後，SEVENTEEN持續在全球市場締造K-POP史上多項「首次、最多、最高」紀錄，逐漸成長為「足以寫入歷史的藝人」。

PLEDIS也盛讚，SEVENTEEN展現出的緊密團結與勇於挑戰的精神，不僅成為公司內部，也成為後輩藝人的榜樣。

「不是形式上的永遠 而是每天都在朝永遠努力」

談及再次續約，公司表示，SEVENTEEN並非只是口頭承諾「永遠」，而是透過每天充滿熱情的態度，不斷朝著「永遠」努力，因此能與團體共同開啟新的篇章，公司深感榮幸。

PLEDIS也向成員表達感謝，感謝大家認同公司的願景並始終給予信任，同時也向一路支持SEVENTEEN的CARAT致謝，感謝粉絲始終成為團體最堅強的後盾。

全力支持團體、分隊及個人活動 等待13人完整體回歸

展望未來，PLEDIS表示，將持續全力支持SEVENTEEN的團體、分隊以及個人活動，讓每位成員都能充分發揮各自特色與實力，也希望將SEVENTEEN健康、正向的能量傳遞到世界各地。

公司最後表示，將全力協助成員順利完成兵役義務，並期待13人再次完整站上舞台的那一天，積極籌備完整體活動，並向粉絲喊話：「請大家繼續關注並支持SEVENTEEN朝著永遠前進的每一步。」