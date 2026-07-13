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十盛20多家全倒光「小吳認了收安全威脅」！吐害怕心聲：資金未能收回

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber見習網美小吳、紀卜心共同創辦的手搖飲品牌「十盛」，全盛時期超過20家門市，2024年爆出假奶風波後，各家分店陸續歇業，最後一家店也已在隔年底正式關閉。隨著今年5月已完成相關結算，他13日特地發文澄清「過去在相關程序尚未告一段落以前，有些部分並不是我能夠完整對外說明的」。

▲▼小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳發文吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳表示，十盛事件至今已過將近兩年，他始終未忘記許多人因當時決定受影響。但他坦言，近期陸續收到涉及個人資訊、隱私與安全的攻擊與威脅，讓他感到非常害怕，一度不知該如何開口。儘管如此，他仍決定出面好好面對，誠摯地向所有因為信任他而認識品牌的消費者與加盟主說對不起。

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▲小吳曾與紀卜心共同創辦的手搖飲品牌「十盛」。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

針對在十盛的角色，小吳表示，他當時持有總公司5%的股份，負責品牌形象曝光與宣傳，未實質參與營運決策與財務。但他明白許多人是因他的推薦才信任品牌，不能因此置身事外。他深刻檢討自己經驗與判斷力不足，沒有意識到應負起更多了解與查證的責任，才讓信任他的大眾受到影響。

面對外界質疑獲利退場，小吳鄭重澄清這項長期誤解。他表示，除了持有總公司股份，自己也有出資金開設直營店。然而在最終結算時，他投入的資金並未能收回，整體結算是虧損的。他強調，提起此事並非為了規避責任，而是希望大眾能完整了解事實，他並非從事件中獲利後退場的人。

▲「十盛」20多家店都已倒光。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

經歷兩年反思，小吳明白選擇公開推薦，就該對大眾的信任負起責任。他尊重每個人的表達權利，也願意接受批評與檢視，期盼討論能回歸事件本身。此事讓他體悟信任並非理所當然，承諾未來無論合作或推薦都會更謹慎，對得起每一位相信他的人，並再次向所有受影響者致上最深歉意。

小吳IG全文：

隨著十盛於今年 5 月底正式結束營業，相關結算也已完成。過去在相關程序尚未告一段落以前，有些部分並不是我能夠完整對外說明的。
因此，我想在事情告一段落後
就自己所涉及的部分，向大家做一個說明。
關於十盛事件，至今已經將近兩年。
這兩年來，我始終沒有忘記
也知道有許多人因為當時的決定而受到影響。
無論是加盟主、消費者，或曾經因為信任我而認識十盛的人
我都想先誠摯地說一聲，對不起。  近期我也陸續收到一些涉及個人資訊、隱私與安全的攻擊與威脅。坦白說，這段時間我很害怕，也一度不知道該怎麼好好開口。即使如此，我還是希望好好面對這件事。
當時我持有十盛總公司 5% 股份，主要負責品牌形象曝光與宣傳。雖然我未實質參與公司的營運決策、財務管理與加盟制度。但我明白，這不代表我可以置身事外，因為對很多人而言，是看見我的分享跟推薦，才進一步認識並信任這個品牌。
回頭檢視這整件事，我的經驗跟判斷力不足
沒有意識到自己應該負起更多了解、查證與監督責任。
正因為如此，才讓許多人因為對我的信任而受到影響。
這是我一直放在心上，也是我必須誠實面對的課題。

另外，我也想澄清一件外界長期以來的誤解。
除了持有十盛總公司 5% 股份外，我也有出資金開設直營店。在最終結算時，我投入的資金並未能收回，整體結算結果也是虧損，並不是外界認為從事件中獲利後退場的人。提起這些，並不是希望規避自己的責任，而是希望大家能夠更完整地了解事實。

這兩年來，我不斷反思自己在這段合作中的不足。
當我選擇站在品牌面前公開推薦時
我就應該對於大眾的這份信任，負起更完整的責任。
我尊重每個人表達意見的權利，
也願意接受外界的批評與檢視。
只希望未來所有討論都能回到事件本身，
讓事情被更完整地理解。  這件事讓我明白，信任從來不是理所當然
未來無論是合作或任何公開推薦，我都會以更謹慎的態度面對每一次合作與每一份信任。因為我知道，每一次站出來發聲，都必須對得起願意相信我的人。

謝謝一直以來支持我及監督我的每一位。
再次向所有受到影響的人，致上最深的歉意。

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小吳紀卜心十盛

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