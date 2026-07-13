藍正龍深夜發文藏洋蔥！ 暖喊隋棠、千千「妳們是疲憊時的解藥」

記者葉文正／台北報導

三立、華視、緯來共同推出的全球首創跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，自播出以來憑藉創新的節目形式與真摯動人的內容，在觀眾間累積大量口碑。節目以「把台灣辦桌文化帶向世界」為核心，每一站都集結主持群與總舖師團隊遠赴海外，從零開始籌辦大型辦桌，不僅呈現台灣飲食文化與人情味，更透過真實的團隊合作與挑戰過程，引發觀眾強烈共鳴。

▲隋棠(左)與千千。（圖／三立提供）

不少原本不看綜藝節目的觀眾，也因節目中真誠自然的人物互動而入坑追看。其中，雪梨場辦桌時，辦桌台灣隊彼此補位、互相支援的畫面，更在社群上掀起熱烈討論。觀眾紛紛表示，節目最打動人的地方，不只是跨國辦桌的新鮮感，更是成員之間毫無保留的信任與情誼。

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▲陳隨意跟隋棠討論菜單。（圖／三立提供）

而在最新播出的熊本辦桌篇中，最令人印象深刻的橋段之一，莫過於隋棠與千千首度互換工作崗位。原本在雪梨場中已成功完成外場工作的隋棠，這次主動提出想進入內場學習，改擔任俗稱「水腳」的廚房後勤角色，負責繁瑣的備料、整理以及支援出菜等工作；而向來擅長內場工作的千千，則首次挑戰外場接待與流程掌控的重要任務。

這次角色互換，不僅讓兩人走出各自熟悉的舒適圈，也讓觀眾看見辦桌台灣隊願意彼此支援、勇於接受挑戰的團隊精神。製作單位透露，雪梨辦桌時，五位主持人皆由三位總舖師依照現場需求分工，隨著一次次任務完成，大家對不同崗位逐漸產生更多理解，也開始萌生挑戰其他工作的想法。

談到隋棠這次轉戰內場的表現，陳隨意也大讚她的工作方式其實與千千非常相似，「她們都非常細心，會做很多筆記、很多分類，把事情整理得井井有條，每個細節都不放過。」一句話，道出兩人在工作上的共通特質。

藍正龍更直接封隋棠為團隊中的「最強特助」。他透露，從前置備料開始，隋棠就會一項項仔細確認所有物品，就連一包胡椒粉都不會遺漏。「所有東西她都會一一確認、打包，因為她認為這是自己負責的工作，就一定要完整帶到現場，再工工整整整理、排放好。」

藍正龍坦言，每一次辦桌能夠順利完成，其實背後都有隋棠默默付出的身影，「因為有她，大家到了現場真的可以輕鬆很多。她不只是細心而已，更是一個把所有細節都顧到位的人，真的是我們團隊的超級特務。」



節目播出後，藍正龍也於社群平台發出一段意味深長的文字，被不少網友認為是在回應節目中隋棠與千千一路以來的付出。他寫下：「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖，什麼滋味不提，懂事的，都放心裡。」



接著他更寫道：「如果我還可以有一個妹妹，我希望我們能像她一樣，千千萬萬不可能的，都好強地接住。」短短幾句文字充滿隱喻，也讓大批網友留言解讀，是獻給節目中那些總是默默付出、承擔壓力的夥伴。



藍正龍最後一句「妳們是大家疲憊時溫柔的解藥」，更被網友大讚「看了直接破防」、「完全感受到團隊感情」。一句話，道盡辦桌台灣隊一路走來彼此扶持的革命情感，也再次讓觀眾感受到真正感動。