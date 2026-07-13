Energy終於合體露面！　阿弟激動噴淚...告白：我們一直都會在

▲Energy合體為阿弟助陣 。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

蕭景鴻《以我為名》新專輯巡迴演唱會昨（12日）正式登場，歷經颱風延期後，終於迎來出道24年來首場個人演唱會。彩排時，他唱到第二首歌就一度哽咽；正式演出開場唱完〈背光的角色〉後更忍不住紅了眼眶。他感性表示：「謝謝大家陪我走過這24年，此時此刻我終於可以有新的里程碑。謝謝大家一路陪伴我，可以『以我為名』舉辦第一場演唱會，終於可以用著面光的狀態唱歌給大家聽。」並帶著歌迷回顧一路走來的音樂歷程。

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▲▼阿弟深情獻唱多首歌曲 。（圖／相信音樂提供）

演唱會上，蕭景鴻完整演唱首張專輯10首歌曲，並將〈三塊錢〉獻給一路陪伴自己的老婆，「那年我們各奔東西後，那段時間真的非常辛苦，謝謝一直陪在我身邊的那位，這首歌是送給她的。」演唱寫給已故父親的台語歌〈最後的記持〉時，他抬頭望向天空喊話：「我佇這啦，爸，希望你聽到。」一度眼眶泛紅。他也坦言，離開團體後曾懷疑自己是否還有機會當歌手，因此投入戲劇、通告、組樂團，也接演音樂劇，只要有機會唱歌就全力以赴。

由於颱風影響，原訂7月11日首場延期至8月12日，也讓7月12日成為蕭景鴻人生第一場個人演唱會，巧合的是，這天也是Energy成軍24週年紀念日。他表示：「老天爺就是硬要我在7月12日開第一場！這天對我來說、對我們來說，都是非常重要的一天。」隨後Energy成員牛奶、坤達、書偉、Toro驚喜登台，五人合唱〈分合〉，掀起全場高潮。阿弟表示：「雖然我是蕭景鴻，但我依舊還是Energy的阿弟，我們一直都會在；你們也要一直期待，我們才有辦法繼續往前走。」

首次獨自完成整場個唱的蕭景鴻坦言：「一個人唱這麼多首歌，還要一直Talking，真的比想像中還累！」Toro表示：「阿弟一個人扛下專場的任務了，很感動。」坤達則說：「今天是阿弟的專場不是我們的，但我們也藉機看看大家；24年來都在我們身邊，希望我們也會一直出現在你們身邊。」書偉送上「以你為榮」祝福，牛奶也表示：「蕭景鴻非常值得有自己的個人專輯，希望阿弟繼續把最好的歌送給大家。」

