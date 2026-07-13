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嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億　2關鍵影評輸了

記者陳芊秀／綜合報導

由「星爺」周星馳自編自導的電影《功夫女足》於11日在率先在大陸上映，截至13日為止，票房已經突破5億人民幣（約台幣23.6億元）。該片上映首日遭到當地自媒體（營銷號）與名人發文狠批「劇情老套、特效廉價」，甚至被形容「難看」，但是「星爺」的票房號召力依舊不減，這也凸顯了大陸社群輿論過於浮誇，與「路人觀眾」評價出現落差，統計平台「貓眼電影」預估該片最終總票房將可以突破25億人民幣（約台幣118億元）。

▲▼嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳最新電影《功夫女足》大陸上映3天票房破23億。（圖／翻攝自微博）

星爺精準打中下沉市場觀眾

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陸網持續分析票房走勢，認為電影票房大爆關鍵在於其精準打中大陸「下沉市場」的觀眾。相較於一線影評的嚴苛言論，三四線城市的普羅大眾對合家歡的周式喜劇展現出極高的信任度。根據貓眼數據明細，該片在下沉市場表現極為樂觀，光是四線城市票房就大賣1.34億人民幣（約台幣6.3億元），二線城市更斬獲2億人民幣（ 約台幣9.4億元）。廣大基層觀眾自發性的好評推薦，與網路上的尖酸惡評形容兩大輿論力量，「星爺電影到底好不好看」、「值不值得進電影院看」成為連日來網路最熱話題，間接成為助推票房衝破5億的最強後盾。

▲▼嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億。（圖／翻攝自微博）

▲《功夫女足》在大陸二線、四線城市票房高，抓住下沉市場觀眾。（圖／翻攝自微博）

裝腔影評不影響！觀眾渴望靠電影解壓

根據電影平台「貓眼電影」的數據分析，《功夫女足》被看好總票房將上看25.05億人民幣（約台幣118億元）大關。儘管該片在網上持續出現「好看與難看」的兩極口碑對轟，但勢不可擋的票房走勢，深刻反映出當前大眾「只想走進戲院笑著看電影」的純粹訴求。陸網也有網友指出，別看網路上差評不斷，實際上走入電影院就會發現整間影廳笑聲極大，甚至連小孩子都笑得比大人還開心。此外也有網友犀利分析，有別於部分刻意追求鏡頭故事感、將「喜中藏悲」奉為上流階級指標的學院派裝腔影評，《功夫女足》正是憑藉著五花八門的獨門功法與點燃團魂的純粹幽默，成功滿足了廣大基層觀眾渴望解壓、單純獲得快樂的觀影本質。

▲▼嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億。（圖／翻攝自微博）

▲▼嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳電影仍吸引大批觀眾進電影院，觀眾只是想看電影紓壓。（圖／翻攝自微博）

從電影單日票房地圖顯示，整個中國大陸全部被代表《功夫女足》的紫色標誌所覆蓋，代表電影在所有統計區域內均強勢奪下當日的票房單日冠軍，這包含了22個省、5個自治區及4個直轄市，而且已經連續3天蟬聯日冠寶座。

▲▼嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億。（圖／翻攝自微博）

▲《功夫女足》全大陸各地票房稱冠，票房地圖一片紫。（圖／翻攝自微博）

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周星馳功夫女足票房下沉市場電影熱潮

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