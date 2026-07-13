王瞳再痛失「17年摯愛」！　露面吐崩潰心聲：真的很不捨

▲王瞳、張家瑋、孟慶而、Lolita（羅莉塔）出席公益活動 為愛與希望協會受虐兒愛心作畫 。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



記者翁子涵／台北報導

王瞳、張家瑋、孟慶而、Lolita（羅莉塔）等藝人日前出席「台灣愛與希望國際關懷協會」舉辦的「為愛揮毫・畫出希望」公益活動，在畫家陳奕龍指導下，與曾受家暴、忽視的孩子一同創作壓克力畫作，完成的作品將於7月19日慈善餐會公開義賣，所得全數投入受虐兒生活重建基金。協會執行長鄧馨庭表示，希望透過藝術創作協助孩子抒發情緒、重建信任，也盼更多人加入助養行列，幫助受虐兒接受醫療、復健及生活教育。

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▲▼王瞳、張家瑋、孟慶而、Lolita（羅莉塔）為受虐兒愛心作畫 。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



王瞳分享，這次創作作品《愛與希望》，以暖色調及愛心樹為主題，希望用色彩填補孩子心中的缺口，「當我聽到這些受虐兒的遭遇時，心裡真的很痛，今天能夠用畫筆為他們做點事，我覺得很有意義。」她也透露投入受虐兒公益已邁入第五年。談及近況，她表示陪伴17歲愛犬哈噜走完生命最後一程，坦言前年愛犬生病後，除了拍戲幾乎都在照顧牠，「艾成生前也十分疼愛牠，感謝最後一年能陪伴牠到最後，心中很不捨，但也要坦然面對。」此外，她也透露霸氣團將於8月推出新專輯，目前正積極籌備中。

張家瑋則以作品《為什麼》參與義賣，並分享自己童年曾遭遇家庭暴力及校園霸凌，因此希望藉由畫作陪伴有相同經歷的孩子。她表示：「我不是想替大家回答『為什麼』，而是希望每一個人在這個問號裡，都能看見屬於自己的故事。」她也希望讓受虐兒知道，過去發生的事不是他們的錯，也不會決定一輩子的命運。談到工作近況，張家瑋表示目前暫別戲劇，希望多嘗試綜藝及歌唱等不同領域。

投入公益6年的孟慶而創作作品《至寶》，以黑底玫瑰象徵受虐兒走出黑暗，她表示繪畫曾幫助自己走出多年憂鬱，期盼作品能在慈善義賣中募集更多善款。升格當媽媽不久的Lolita則坦言，有了孩子後更無法接受任何小朋友受到傷害，「今天不只是來作畫，更希望扮演一個發聲的角色。」她也呼籲大眾一起參與7月19日慈善餐會，為受虐兒盡一份心力。