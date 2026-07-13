左左右右畢業前「瞞爸媽交換身分去上學」！代寫考卷：老師都沒發現

記者潘慧中／綜合報導

雙胞胎女團「左左右右」5歲就出道，但為了課業，女孩們自2018年就沒再推出個人的新作品。如今，已滿18歲高中畢業的她們最近上節目坦言，曾大膽「互換學校」一天，成為兩人高中時期特別的小體驗。

▲左左右右高中讀不同學校。（圖／翻攝自Instagram／lets.guo）



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左左右右在節目中提到，兩人因為成績分數不同，高中就讀不同學校。右右考上陽明高中，左左則就讀林口高中。除了分數的關係，左左讀林口高中的另一個原因是家就住在林口，地利之便讓她每天「可以晚一個小時去學校」。

▲▼左左右右承認曾互換學校一天。（圖／翻攝自Instagram／lets.guo）



談起高中的特別經驗，左左右右在距離畢業只剩兩個禮拜時，決定互換身分到對方的學校上課。這場大膽的計畫保密到家，她們坦言只有跟彼此較熟悉的朋友透露，就連爸爸媽媽都被蒙在鼓裡。神奇的是，互換身分去上課一整天下來，雙方學校的老師們竟然完全沒有發現異狀。

▲▼左左右右瞞著爸媽，到校後老師也都沒發現異狀。（圖／翻攝自Instagram／lets.guo）



互換過程中也發生不少趣事。上課被老師喊到號碼「21號」時，右右還是靠同學急忙提醒才反應過來。更爆笑的是，當天雖然沒有正式考試，但右右幫左左寫了作文，左左則幫右右寫了數學考卷，結果因為都不會寫，數學只考了20幾分，但因為並非正式考試，所以右右的成績沒有因此受影響。

▲▼左左右右分享高中時期特別的小體驗。（圖／翻攝自Instagram／lets.guo）

