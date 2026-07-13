粉絲X粉絲窩「聯應燈箱」成果掀打卡熱潮　3組偶像照登捷運公館站

記者劉宜庭／台北報導

ETtoday粉絲平台《FansWorld 粉絲窩》與粉絲聯合應援成果，7月1日至7月31日期間，正式在捷運公館站亮相，3組人氣偶像登上台北捷運公館站燈箱，將粉絲把支持化為實體應援，吸引不少粉絲特地前往朝聖、拍照打卡，在網路上掀起一陣討論。

▲「7月來台韓星應援」冠軍MAMAMOO登上捷運公館站燈箱。（圖／記者周宸亘攝）



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《FansWorld 粉絲窩》攜手粉絲應援，於2026年5月份舉辦的三項票選「5月人氣華娛明星」、「5月人氣日韓明星」、「7月來台韓星應援」，冠軍分別為張哲瀚、藝聲、MAMAMOO，獲得登上2026年7月份於台北捷運公館站的燈箱版面；華娛冠軍更加碼獲得6月登上裕隆城威秀商場LED電視牆應援的版面。

▲「5月人氣日韓明星」冠軍藝聲登上捷運公館站燈箱。（圖／記者周宸亘攝）



▲「5月人氣華娛明星」冠軍張哲瀚登上捷運公館站燈箱。（圖／記者周宸亘攝）

聯應燈箱自1日刊登後，就在網路上掀起許多討論，有粉絲驚喜表示「上班路上遇到藝聲」、「超幸福的上班路」、「好好看！(尖叫」、「一大早還在恍神，刷卡進站後，精神都來了」，也有人因為看到照片後留言「必須馬上去踩點」、「我要去打卡」、「下班就去!!!」。

▲「粉絲 X FansWorld粉絲窩」聯合應援活動持續進行中。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，《FansWorld 粉絲窩》與粉絲聯合應援，目前仍持續進行中，活動採「粉絲投稿 × 粉絲票選 × 粉絲窩製作」共同應援模式進行，於「7月人氣華娛明星」、「 7月人氣日韓明星」、「9月韓星來台應援」票選中獲得冠軍的明星，將分別於2026年9月1日至9月30日登上捷運大安站燈箱版面。

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