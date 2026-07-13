李棟旭認了理想型！「沒收入也沒關係」劉寅娜真實反應曝光

記者林汝珊／台北報導

韓綜《鬼怪十週年之旅》迎來最終回，四位主演孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜持續展開江陵回憶之旅。其中李棟旭、劉寅娜這對昔日「地獄使者CP」互動再成焦點，兩人一早相約到海邊散步，望著海景，劉寅娜忍不住感嘆：「我好想住在這裡。」李棟旭聽了卻毫不留情吐槽：「妳住不了啦，到時候又會嫌東嫌西、一直抱怨。」一句話讓劉寅娜當場哭笑不得，後來女方偷準備相似陰間使者的帽子，李棟旭又不買帳，兩人立刻開始鬥嘴，劉寅娜忍不住抱怨：「為什麼不肯配合我啦！」讓人看見兩人多年來依舊不變的歡喜冤家默契。

▲《鬼怪十週年之旅》迎來最終回。（圖／翻攝自IG）

劉寅娜看中一款包包，不停拿著不同款式詢問意見，沒想到李棟旭一本正經給出超直男回答，「很像就是拿這個包的人。」不過隨後竟直接霸氣買單送她。劉寅娜收到禮物後還開玩笑要店員立刻把吊牌拆掉，「不然等等他又叫我拿去退貨！」劉寅娜也感性形容，兩人多年合作《鬼怪》、《觸及真心》後，早已成為彼此最熟悉的人，「就算很久沒見，一碰面還是像一起生活很久、後來離婚的夫妻。」笑說彼此早已成為遇到事情時一定會站在對方這邊的人，流露深厚情誼。

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▲劉寅娜表示不論再過多久，孔劉都是大家心目中的「鬼怪」。（圖／Hami Video提供）

節目中，四人閱讀劇迷來信時，有粉絲好奇詢問：「孔劉是個適合交往的人嗎？」劉寅娜立刻大讚孔劉不只是帥，更是「真正成熟、值得尊敬的人」；沒想到金高銀下一秒卻笑著補槍：「不過真的交往就不知道了。」一句神吐槽讓現場瞬間笑翻。當李棟旭追問「好人跟好男友是不一樣嗎？」兩位女生也毫不猶豫點頭認證。最後金高銀仍替孔劉緩頰，笑說：「以他這樣的外表、這麼受歡迎，已經算很體貼了。」孔劉則笑著回應：「謝謝，我會努力成為更好的人。」

▲李棟旭曝光理想型。（圖／Hami Video提供）

眾人玩起「理想型三選一」，在「賢妻良母」、「性感」與「職場專業女性」之間做出選擇。李棟旭毫不猶豫選擇「職場專業女性」，認為另一半最重要的是擁有自己熱愛的工作與人生目標。劉寅娜接著追問：「如果她工作很專業，但完全賺不到錢，還一直花你的錢呢？」李棟旭依舊霸氣回答：「沒關係，我養得起。」展現滿滿男友力，讓劉寅娜當場忍不住稱讚：「真的很帥！」