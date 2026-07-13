昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛倒光　持股5%投資全賠「親發長文致歉」

記者孟育民／台北報導

百萬網紅紀卜心與小吳共同創辦的手搖飲品牌「十盛」，去年因捲入「假奶」風波，形象重創，各地分店也陸續歇業。沉默許久後，紀卜心今（13日）首度發聲，證實品牌已於今年5月正式結束營業，並透露自己持有總公司5%股份，另有投資直營店，最終投入資金全數虧損，強調並非外界所傳「獲利退場」。

▲紀卜心談到十盛收攤。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

紀卜心在社群平台表示，十盛已於今年5月正式結束營業，所有相關結算程序也已完成。她坦言，這段時間一直有很多話想說，但因相關程序尚未告一段落，始終無法完整對外說明，如今經過近兩年的沉澱，希望親自為事件做出說明，並再次向外界道歉。

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她透露，當初帶著單純期待，與其他股東共同出資創立品牌，自己持有十盛總公司5%股份，主要負責品牌曝光與宣傳，也另外投資開設直營店。不過最終結算時，投入的資金並未收回，整體呈現虧損。她也特別澄清，外界一直認為她是在獲利後退場，「但事實真的不是這樣，所以我想藉這個機會說清楚。」





▲小吳和紀卜心共同投資十盛，全盛時期全台有20家分店。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



紀卜心表示，當時以為只要做好自己擅長的宣傳工作，把品牌介紹給大家就足夠，後來才深刻體會，消費者願意走進店裡、給品牌機會，很大一部分是因為對她長年累積的信任。因此，不論股份多少、分工為何，只要有人因為她的推薦而消費，她就應該更慎重看待這份信任。

她也反省，自己當初沒有用更完整的標準去理解公司運作及產品行銷方式，也沒有在風波爆發時，及時把該說清楚的事情與情緒處理好，「這是我這兩年來持續反省的。」她感謝一路支持自己的粉絲、朋友與家人，也坦言，如果能重來，會用更成熟、更審慎的態度面對每一次合作與每一份信任。

最後，紀卜心向因這起事件感到失望、受到影響的消費者再次致歉，「事情有始有終，我不想忘記，也不想逃避。往後的日子裡，我會以更審慎的標準對待每一次合作與每一份信任。」並誠摯表示：「對於這起事件感到失望、受到影響的朋友們，我想誠摯地說一聲對不起。」