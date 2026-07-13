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小鐘砸200萬出專輯！遭父狠酸「唱歌長相普通」　孫協志感嘆發聲

記者孟育民／台北報導

東森超視全新命理談話性節目《明星算算鍋》由5566團長孫協志擔綱主持。最新一集邀請小鐘以「人生不是重來是重播，再來一次還是栽在同個坑！」為題，暢聊生活中的錯誤決策與人生轉折。小鐘感性分享，在團體「咻比嘟嘩」解散後，為了音樂夢，他毅然決定自掏腰包200萬出專輯。當時父親得知後氣炸，直言：「雖然你是我兒子，但憑良心講，你唱歌普通、長相更普通！為什麼不拿錢買房投資，一定要做會血本無歸的專輯？」小鐘當時堅定回應父親：「你可能會笑我是傻子，但人沒有夢想，活著就沒有意義了。」

▲▼小鐘砸200萬圓歌手夢，孫協志嘆當「歌手不容易」。（圖／東森超視提供）

▲小鐘砸200萬出專輯。（圖／東森超視提供）

最後，他靠著朋友情義相挺，包辦詞曲與 MV 拍攝，在數位化的時代賣出 1500 張專輯，還受邀參與校園演出。孫協志聽完也替小鐘緩頰，精算道：「一首歌平均製作費約20萬，一張專輯9首歌至少就要180萬，再加上 MV 拍攝，現在當歌手真的很不容易。」

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▲▼小鐘砸200萬圓歌手夢，孫協志嘆當「歌手不容易」。（圖／東森超視提供）

▲小鐘圓歌手夢，孫協志嘆當「歌手不容易」。（圖／東森超視提供）
節目中，談及最嚴重的「重蹈覆轍」事件，小鐘自曝與酒精脫不了關係。他回憶某次聚餐，朋友為灌醉心儀對象，沒想到酒全進了小鐘嘴裡，讓他當場斷片，直接昏睡在廁所長達 40 分鐘。孫協志聽完驚嘆：「在廁所睡覺超危險，摔倒撞到洗手台或馬桶後果不堪設想！」小鐘心有餘悸表示，那次宿醉讓他整整頭昏一週。之後又有一次，好友拿出價值30萬的清酒，他禁不起誘惑，結果隔天直播節目時整臉慘白，「經紀人趕緊幫我狂補腮紅口紅增加血色，當時直播看起來簡直像殭屍一樣！」

▲▼小鐘砸200萬圓歌手夢，孫協志嘆當「歌手不容易」。（圖／東森超視提供）

▲小鐘酒醉悔恨之事。（圖／東森超視提供）

未料，決心必須戒酒的他又因為了治療失眠，聽信網路偏方「睡前喝一杯紅酒加一片起司」，初期確實好睡，但後來卻越喝越多，從一杯變成一兩瓶，喝到每天都在嘔吐。直到發現主持節目頻頻岔音、喉嚨很痛，就醫檢查才發現「胃食道逆流」嚴重，喉嚨已被胃酸燒傷，這才讓他痛下決心，目前已成功戒酒三個月。

 

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小鐘孫協志明星算算鍋戒酒故事音樂夢想

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