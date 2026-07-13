IU、李鐘碩4年情斷！爆「這時間點分手」網翻舊照驚：早有跡象

記者林汝珊／綜合報導

IU、李鐘碩2022年底公開認愛，10日雙方經紀公司證實分手，宣布兩人回到同事關係。兩人確切的分手時間也成為外界關注焦點，過去曾多次傳出的分手傳聞，如今也再度被網友翻出討論。

▲IU、李鐘碩4年情斷。（圖／翻攝自IG）

事實上，兩人自2012年共同主持SBS《人氣歌謠》結緣，並於2022年底公開認愛，交往期間曾多次傳出分手消息。其中最受矚目的，是今年2月在微博流傳的分手傳聞，當時IU曬出一張戴著食指戒指的照片，部分海外網友將其解讀為象徵「恢復單身」，因此猜測兩人已悄悄分手。雖然當時被認為是毫無根據的謠言，不過雙方如今正式承認分手，不少網友也開始猜測，今年2月是否感情正出現變化。

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▲IU先前被目擊與V聚餐。（圖／翻攝自韓網）

而去年4月IU在《苦盡柑來遇見你》終映訪問中，被問到李鐘碩時，她則表示：「我知道他一直很忙」，也引來不少猜測。到了5月，IU又因與BTS成員V聚餐被目擊，以及生日貼文未互相標記等細節，再度掀起分手揣測。不過當時知情人士仍出面否認，強調兩人「現在也交往得很好」。如今兩人透過經紀公司表示，「決定以好同事的關係繼續相處」，證實4年戀正式結束。