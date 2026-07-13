郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲：有些委屈無法向人解釋

記者陳芊秀／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日遭爆與謝姓熟女球友的密會緋聞，引發社會高度關注，而其妻曾馨瑩始終保持沉默。而曾馨瑩13日在IG限動發文，替台灣桌球少女李任悅加油打氣，也是郭台銘緋聞延燒至今首度更新社群，她的文字也吐露連日來的心聲，直言「有些委屈，無法一句句向所有人解釋」，被外界解讀為首度回應近日的風波。

▲郭台銘被爆密會熟女球友！妻子曾馨瑩態度一直低調。（圖／翻攝自IG）

曾馨瑩在限動中看著選手的努力，聯想到自身處境，感性寫道：「其實人生有很多時候都是如此，有些努力，別人看不見，有些委屈，無法一句句向所有人解釋，有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。」這番對於「委屈與沉默」的註解，道盡她處於輿論風暴中心的無奈。

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面對外界沸沸揚揚的傳聞，曾馨瑩選擇堅強面對，並強調：「而我們能做的，就是守住自己的良善、初心與承諾。不要因為別人的眼光，忘記自己為什麼出發，不要因為一時的風雨，放棄心中的夢想。」

▲曾馨瑩限動疑似有感而發吐心聲。（圖／翻攝自IG）

【曾馨瑩限動全文】

悅悅，

還記得幾年前我特地到新竹看妳練球，看著妳日復一日的練習，我們也曾經約定，2028年我要陪你一起站上奧運的殿堂。最近我看著你一次次冠軍的優異表現，真的替妳開心。妳用自己的努力證明了自己的實力。

其實人生有很多時候都是如此，有些努力，別人看不見，有些委屈，無法一句句向所有人解釋，有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。

而我們能做的，就是守住自己的良善、初心與承諾。不要因為別人的眼光，忘記自己為什麼出發，不要因為一時的風雨，放棄心中的夢想。我還記得我們的約定。

我們一起加油，

2028奧運見