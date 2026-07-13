2歲女兒突發高燒4天！余祥銓妻「無能為力」好心疼：喝完奶馬上吐

記者潘慧中／綜合報導

柔柔是余祥銓的妻子，2023年底生下女兒後，不時會和粉絲分享生活。她12日便在社群平台有感而發地說，「當媽後就是不斷在闖關，現在的病毒真的好多」，原來是因為孩子的身體突然出現狀況了。

▲柔柔附上女兒的體溫紀錄。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



在Instagram限時動態附上女兒的體溫紀錄後，柔柔透露女兒9日下午就突然發高燒，但沒有流鼻涕或咳嗽等其他症狀。緊急就醫後，流感篩檢結果為陰性，醫生僅表示喉嚨有些微紅腫，便開了退燒藥與感冒藥讓她們回家觀察。

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▲余祥銓和柔柔的女兒目前兩歲多。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



然而回家後情況並未好轉，柔柔12日無奈地說：「今天燒第4天了，退燒藥藥效退了又馬上燒起來，幾乎都39、40度。」不幸中的大幸是，女兒的食慾還不錯。上網查資料後，她推測女兒可能是感染了腺病毒，並打算隔日回診請醫生進一步檢驗，「好心疼又無能為力。」

▲余祥銓和柔柔相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



經過幾天的煎熬後，柔柔13日再度更新限時動態。畫面中，可以看到她女兒對著鏡頭露出燦爛笑容，精神看起來恢復得不錯。不過她坦言女兒目前雖然退燒，但喝完奶又馬上吐了，讓她還是無法完全放下心中的大石頭。

▲柔柔13日透露女兒雖然已退燒，但喝完奶還是又吐了。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）