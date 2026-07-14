泰國GL熱延燒！ 2026泰星來台活動累積已24場　單場票價最高破3萬

▲以《我們的秘密》走紅全球的泰百組合LingOrm，三搭新戲《繪夢婚禮》探討婚後議題，也將在今年下半年再度來台與粉絲見面（翻攝自LingOrm CH3 Official_X）



圖文／鏡週刊

泰國百合劇（GL劇）風潮持續席捲全球，泰百CP組合陸續來台舉辦見面會，下半年已經公布超過5場見面會，票價也屢屢破新高，單場活動最高甚至破3萬台幣。雖然粉絲直呼太貴受不了，但相應的福利，也讓許多票開賣秒完售，顯見泰百粉絲經濟商機仍然成長中。

泰百熱在全球升溫，許多泰百劇演員選擇在台灣辦粉絲見面會、生日會等活動。2026上半年，國內已舉辦16場泰百明星的見面會、生日會，包含知名CP組合LingOrm、NamtanFilm，也有許多泰百演員個人的活動在台舉辦，像是以《粉紅理論》開啟泰百風潮的主演之一Freen Sarocha，也來台舉辦個人活動。下半年已經公布的見面會活動，目前多集中在暑假。包括下周日登場的FayMay、Ying以及LMSY，8月份的泰百都會群像劇《女生規則：禁愛遊戲》（Girl Rules）主演陣容、《宿敵戀人》（Enemies With Benefits）演員，都會來台與粉絲見面。

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▲泰國百合劇《女生規則：禁愛遊戲》為GMMTV出品的泰國GL群像劇，講述女性結合事業與情感的糾葛，由3對人氣CP組合NamtanFilm、MilkLove及ViewMim領銜主演。（翻攝自FriDay影音）

在票價方面，要想跟喜歡的演員見面，口袋可能要再深一點。今年泰百藝人台灣見面會票價最高的，當屬以《學姊，可以愛我嗎？》走紅的AndaLookkaew的活動，他們在今年3月底到高雄的一日遊活動，票價為32,000元，參加的粉絲可以和藝人一起玩遊戲、用餐、觀光，也能有合照跟簽名，開賣秒完售。

其次是近期帶來強檔新劇《繪夢婚禮》的LingOrm，年前在台北TICC的見面會最高票價12,800元。本月底即將在高雄登場的LMSY見面會，以及9月初在新北的《宿敵戀人》JanJingJing、KapookClize見面會，最高均破9,000元，許多粉絲一邊直呼快要看不起，一邊又希望只求能進場。畢竟算上機票及往返時間，能夠在熟悉的地方跟喜愛的偶像見面，還是讓粉絲趨之若鶩。

泰百藝人在台灣舉辦見面會，從2023年到2024年相加只有5場，到2025年單年就有16場活動。今年包含已舉辦及已公布的場次，累積到7月已有24場，成長幅度相當驚人。泰國政府將百合劇列為國家戰略發展產業，形成一套結合影視內容、觀光朝聖及實體活動的產業鏈，也在海外的一場又一場的活動中，實現泰百劇預期帶來的經濟效益。

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