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《華盛頓崛起》票房黑馬　單日超越《玩具總動員5》、《超少女》

《華盛頓崛起》在美國國慶日檔期上映，單日收入居然超越《玩具總動員5》、《超少女》等好萊塢大片，讓人跌破眼鏡。（車庫娛樂提供）

▲《華盛頓崛起》在美國國慶日檔期上映，單日收入居然超越《玩具總動員5》、《超少女》等好萊塢大片，讓人跌破眼鏡。（車庫娛樂提供）

圖文／鏡週刊

今年美國國慶檔期迎來最震撼的票房驚喜！由Angel Studios發行、導演強爾文（Jon Erwin）執導的史詩電影《華盛頓崛起》（Young Washington），在7月3日美國國慶檔期上映。面對好萊塢動畫《玩具總動員5》、《小小兵&大怪獸》與超級英雄電影的夾擊，《華盛頓崛起》以黑馬之姿突圍，在全美僅2,700 家影院上映的有限排片規模下，在美國國慶日當天，單日創下美金767萬元票房，一舉擊敗迪士尼的動畫大作《玩具總動員5》，登上全美票房亞軍，首週3天斬獲高達美金1,937萬元的票房佳績，擊敗《超少女》空降北美票房前三名！上映首週，全美累計票房已突破美金2,665萬元，票房表現震撼好萊塢。

這部史詩電影由新生代演員威廉富蘭克林米勒（William Franklyn-Miller）飾演青年時期的華盛頓，並邀來奧斯卡影帝班金斯利（Ben Kingsley）、安迪瑟克斯（Andy Serkis）等資深演員共同演出。《華盛頓崛起》將鏡頭對準美國第一任總統喬治·華盛頓20多歲時的青年時期。在成為美國國父之前，他只是一名為了求生而戰的士兵。一次失誤，讓年輕的喬治華盛頓被推向全球衝突的暴風中心。隨著盟友關係破裂、邊境戰火引爆，他不僅必須面對敵人，更要面對即將轉變的自己。這是一段從未被述說過的，關於華盛頓崛起的故事。

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除了票房表現超乎市場預期，《華盛頓崛起》更憑藉強勁的口碑在各大影評網站掀起熱潮。目前《華盛頓崛起》在權威電影網站IMDb上斬獲了7.4分的高分好評，而在知名影評網站爛番茄上，更獲得高達 92%的觀眾爆米花指數好評認證。大批進戲院的影迷對片中宏大的戰爭場面與細膩的情感都給予極高讚賞，在美國戲院出口民調CinemaScore 的映後調查中同樣獲得了A級的頂級高分評價。《華盛頓崛起》全台戲院近期上映。

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