《母胎單身2》第一季女神志受煞到蓄鬍男嘉賓　後悔喊話：早知道出演

文／妞新聞

還記得去年夏天的黑馬韓國戀愛實境秀《母胎單身戀愛大作戰（모태솔로지만 연애는 하고 싶어）》有多轟動吧？第二季在7月7日於Netflix一次上架4集，不只原班人馬主持群全員回歸，這一次的新一批「戀愛新手」出演嘉賓可是透過1.7萬報名者徵選後脫癮而出、話題度再創新高，其中這一位戀綜史從未出現過的「嶄新類型男嘉賓」，立刻成為討論焦點

「野獸派」白髮、白鬍男嘉賓登場

大改造後先正反熱議

沒想到戀愛綜藝會有這種畫風吧？第一集、第一位登場的遊戲工程師母胎男嘉賓「金再瑞（김재서）」，原始樣貌是頂著灰白頭髮、蓄鬍的大叔模樣驚呆棚內藝人們，實際上才32歲的他，視覺年齡目測得加上5到10歲，認為「看起來顯老」似乎不受到異性歡迎，經過節目組的外貌大改造後，剃掉鬍子、染髮、化妝變身判若兩人的型男，認證神似年輕版的知名主持人「全炫茂」。

▲金再瑞。（圖／theqoo）



不過這個「符合大眾審美觀」的改造結果，卻在韓網有不同的聲音，韓國熱門討論區貼出「Before VS After」前後對比圖，許多觀眾認為金再瑞變身後獨特魅力消失，個人特色都不見了！同時表示「喬治克隆尼大叔系」也很有市場，感嘆：「應該染色就好」，相反的意見還有一位支持者…就是第一季的女嘉賓「志受」！

志受準時收看第二季

發文大讚白鬍男：太有魅力

《母胎單身戀愛大作戰1》出演女嘉賓志受，在當時以清新氣質、神似演員具惠善的美貌成為「人氣王」，雖然在節目下車後沒有收穫現實男友，但深受觀眾喜愛，IG粉絲光速飆破17萬，這次她也準時跟播第二季，先是發文與媽媽一同觀看，下一則居然是曬出「金再瑞改造前的畫面截圖」，配文：「天阿！發現超有魅力的男嘉賓」，還感嘆：「早知道出演第二季」。

▲志受限動。（圖／IG@maybe_im_jisu）



志受的「找到菜」發言立刻引爆網友討論，由於上一季她也是被身形粗獷的男嘉賓「相昊」吸引，鬧出各種女有情、男無意笑話，被調侃是「美女配野獸」，這季誇讚金再瑞的言論被網友們狂笑DISS：「志受的審美一直在我的誤區」、「果然愛野獸派」。

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！