性侵前科男星「想去日本當AV男優」！　韓國網友全面抵制

記者張筱涵／綜合報導

南韓90年代知名團體 Roo'ra（룰라） 前成員高永旭（고영욱）因涉及未成年性犯罪，2013年遭判刑2年6個月，出獄後演藝事業全面停擺。近日卻在社群平台發文，語出驚人表示有意轉戰日本AV男優，引發韓國網友一片撻伐。

▲高英旭。（圖／CFP）



自嘲韓國找不到工作 突提想當日本AV男優

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高永旭12日在社群平台X（前Twitter）發文表示：「我原本只是想逗大家笑，快快樂樂地生活。」似乎回憶起過去的演藝生涯。

接著話鋒一轉表示：「看來在韓國很難找到工作。」隨後又寫道：「我好像在哪裡看過，日本男性AV演員好像很缺。」最後補上一句：「如果法律允許的話。」一番發言立刻掀起外界熱議。

曾因性侵未成年入獄 YouTube頻道也遭封鎖

高永旭2013年因性侵、猥褻多名未成年少女等罪名，被南韓最高法院判處2年6個月有期徒刑，並須配戴電子腳鐐3年，同時公開個人資料及接受5年公告制度，2015年7月服刑期滿出獄。

出獄後幾乎無法重返演藝圈，但仍持續透過社群平台分享近況，並多次表達復出演藝圈的想法。2024年曾開設YouTube頻道試圖重新經營網路活動，不過頻道隨即遭YouTube關閉。當時高永旭質疑，平台是否只是因為自己有前科就封鎖頻道，認為有失公平。

韓網一面倒砲轟：想到AV很符合他的水準

高永旭此次發文再度引爆韓網怒火，大批網友痛批：「就算是日本，也不可能讓戴電子腳鐐的人拍AV吧」、「居然第一個想到的是AV，真的很符合他的水準」、「性犯罪者才會有這種想法」、「去做啊」、「就算去了日本，人家也不會用你」、「日本AV業界再怎麼亂，也不可能找有兒童性犯罪前科的韓國人吧」。

也有人質疑媒體持續報導高永旭發言的必要性，留言表示：「為什麼還要報導這種人」、「不要再給他關注了」、「一直報導才讓他不停發文博版面」。整起事件持續在韓國網路發酵。

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