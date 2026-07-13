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獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

記者葉文正／台北報導

女星王俐人近來因直播賣貨時的性感造型意外掀起話題，不僅頻頻以火辣裝扮入鏡，甚至一度傳出「不慎露點」畫面，引來大批網友瘋狂朝聖，相關片段也在社群平台被熱議。眼見討論度持續攀升，她與出版社順勢推出全新動態寫真，以高達8888元的售價搶攻市場，其中還包含尺度突破的透明兔女郎造型，再度引爆外界關注。

▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

▲王俐人寫真豪放大膽 。（圖／王俐人提供）

據了解，王俐人此次寫真主打「輕熟性感」路線，僅以四套服裝入鏡，包括紅色上衣、白色襯衫、居家風造型，以及話題度最高的透明兔女郎裝。整體風格一改過去甜美公主系形象，轉而走OL女郎與成熟女人味，甚至她自己都笑稱可算是「阿姨系裸體寫真」，尺度之大讓粉絲相當期待。

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▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

▲王俐人擔心自己太胖。（圖／王俐人提供）

面對外界質疑寫真售價高達8888元是否過於昂貴，王俐人則坦言，自己其實對價格「沒什麼概念」。她透露，原本完整企劃價格甚至高達12000元，後來調整內容後才定價8888元，除了實體寫真之外，還加碼附贈動態寫真、60張電子版照片，以及幕後花絮影片，希望帶給粉絲不同於傳統寫真的收藏體驗。

▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

▲王俐人寫真尺度大開。（圖／王俐人提供）

雖然話題不斷，但王俐人也坦承內心其實相當緊張，「不管賣什麼，都一定會擔心銷量，出版社跟廠商也有壓力，畢竟都是業績。」她表示，首次接觸動態寫真領域，確實有不少挑戰，也擔心市場反應是否如預期。

▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

▲兔女郎造型最大膽。（圖／王俐人提供）

而外界最好奇的，莫過於她此次首度挑戰露點尺度，老公林琮軒是否真的能接受？對此，王俐人強調，身為演員，本來就要面對各種角色與表演方式，「床戲、裸戲、情緒崩潰戲都需要嘗試。」她認為演員本來就得不斷突破不同樣貌，因此丈夫對於這次拍攝並沒有反對意見。

▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

談到最受矚目的兔女郎造型，王俐人則笑說，那套衣服其實是造型師準備的，「大家都說很可愛，但真的超透明。」她坦言這是人生第一次扮演兔女郎，一開始其實有點害羞，還自嘲是「微胖兔女郎」，但也認為這次拍攝讓自己看見不同面向。

▲王俐人寫真曝光 。（圖／王俐人提供）

▲寫真走OL路線 。（圖／王俐人提供）

她最後透露，目前還不知道粉絲最喜歡哪一套造型，但很期待作品推出後的回饋，也笑喊自己「還能再瘦一點」，甚至已經開始考慮半年後拍攝續集。

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王俐人泡湯

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