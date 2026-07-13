居然來演短劇了！網仔細看「是《黑澀會》女星」 她證實：已經上線

記者潘慧中／綜合報導

詩亞（舊藝名斯亞）從《我愛黑澀會》出道，近年雖已淡出演藝圈，但仍持續精進自己，還當上紋繡師。但近期格外掀起討論的是，她已低調進軍對岸的影音平台演短劇啦！

▲詩亞最新的短劇作品已經上線。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）



詩亞12日在Instagram分享新劇《烈焰少女的逆叛劇本》的宣傳海報與角色簡介。她透露這次飾演的角色名叫「韓嬌寶」，其人設是有戀愛腦、愛撒嬌的女孩，「雖然戀愛腦到有點耍壞。」

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▲詩亞透露這次飾演的角色是有戀愛腦、愛撒嬌的女孩。（圖／翻攝自抖音）



新劇上線的消息曝光後，立刻引來粉絲留言驚呼「天吶妳居然來演短劇了」，並坦承平時在首頁刷到這種類型的短劇，絕對不會特地點進去觀看。但因為這次是詩亞參與演出的作品，讓他立刻改變心意，「妳演的我一定要支持一下！！」

▲詩亞回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）



事實上，詩亞不只有《烈焰少女的逆叛劇本》這部短劇作品，平台上還能找到她有出演《明月高懸不再照她》、《八零辣媳俏當家》等短劇，讓粉絲相當期待她未來的表現。

▲詩亞已經拍了不只一部短劇。（圖／翻攝自抖音）