二伯落淚回應抄襲遭酸！　孫德榮開砲喊抵制：是哭韭菜割得慢嗎

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎風波連連，其妻子二伯創立的品牌「HAHABABY」近日也深陷抄襲日本品牌SOU・SOU的爭議。儘管二伯在直播中回應品牌經營的歷程，外界仍質疑聲浪不斷。而知名經紀人孫德榮近日更新拍片評論此事，直言若不是看到二伯出來哭訴根本不想錄這集，更痛罵蔡阿嘎是「台灣之瓜」，質疑其根本是在「割韭菜」。

▲二伯直播回應品牌爭議！孫德榮開砲喊抵制。（圖／翻攝自IG）

孫德榮狂轟設計抄襲、贈品爭議

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孫德榮在影片開頭說道：「今天若不是看到蔡阿嘎的老婆二伯出來哭訴，我還不想錄這一集。」對於蔡阿嘎過往「台灣之光」的封號，他更毫不留情地開酸：「真的是，蔡阿嘎，你真的是台灣之光嗎？台灣之瓜！大家就要跟著你買台灣製造。買台灣製造，就要比別人貴。比別人貴，你還設計抄襲別人？人家注意你好幾年了。」此外，針對日前爆出的路跑活動贈品爭議，孫德榮也將矛頭指向其幕後團隊，語帶諷刺地說：「而且我很佩服你們的團隊，又要路跑，路跑又要送贈品，又要說台灣製造，被抓到是大陸的。」

台灣之光都在割韭菜嗎

對於二伯在直播中情緒激動、大談經營周邊商品有多麼困難，孫德榮直言無法認同，並指出社會上每個辛勤工作的人都一樣不容易，憤怒質疑：「那你二伯在那邊哭，呃，做一個周邊商品多困難。每一個人在工作的、在努力的、在做周邊商品的，哪一個流程不是跟你一樣？都要這麼辛苦，你在哭什麼哭？哭你錢賺太多了嗎？」他更直白痛批：「那為什麼是你嘎嘎軍就要買起來？你到底要收割多少韭菜？台灣之光都在割韭菜嗎？」

喊話「退訂抵制」欺人行為

孫德榮在影片尾聲提醒大眾，應理智看待網紅光鮮亮麗背後的現實，高呼：「你們好好想一想，你把十幾年前的蔡阿嘎跟現在的蔡阿嘎，所有錄影的背景你好好做一次檢查。人家已經賺得盆滿缽滿，有錢的要死。你們呢？你們還在被他割韭菜。」他最後呼籲，如果覺得講得有道理，乾脆一同發起拒看行動：「我們乾脆抵制蔡阿嘎，我們就退訂、退訂、退訂！讓他知道這一次的風波有多大，不要再欺負別人。討厭這個台灣之光，不喜歡。」