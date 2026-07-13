《浪姐7》李小冉驚爆離婚！11年婚掰了製片人老公…1原因關係破裂

記者陳芊秀／綜合報導

曾參加音樂綜藝《乘風2026》（浪姐7）的大陸實力派女星李小冉，13日遭狗仔爆料已經離婚！爆料指出，李小冉與結婚11年的瑞士籍製片人老公徐佳寧因「女強男弱」及私下鮮少互動，早已在前年（2024）分居，並於去年（2025）11月在北京悄然辦理離婚，長達11年夫妻情斷。

▲《浪姐7》李小冉驚爆已經離婚。（圖／翻攝自微博）

根據八卦娛樂博主「頂流克星張姐」與「娛樂狄胖胖」的爆料，業內人士自去年起便盛傳李小冉婚變。知情人士透露，她與徐佳寧於2014年因合作電視劇《來不及說我愛你》結緣，男方當時為出品公司股東兼法人，李小冉婚後一度成為公司第二大股東，但前幾年已退出。

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爆料進一步揭露，徐佳寧婚後事業走向沉寂，幾乎沒有開拍新劇，在事業上形成明顯的「女強男弱」局面，加上兩人結婚多年並未生兒育女。自媒體分析，以李小冉「慕強好強」的性格，這段婚姻才逐漸走向破裂。據悉，兩人早在前兩年就已分居，並於去年11月正式離婚。雖有粉絲感嘆她情路紅顏多舛，但爆料者認為，這個結局對好強的她而言，反而是放飛自我的全新開始。

▲爆料指出，李小冉與製片人老公徐佳寧婚後女強男弱，關係逐漸走向破裂。（圖／翻攝自微博）

現年50歲的李小冉是戲劇圈的演技派‧代表作《來不及說我愛你》與鍾漢良飾演民國時期的虐戀情侶，兩人隨後又合作《今生有你》，皆是改編自作家匪我思存的小說，製片人也都是徐佳寧。