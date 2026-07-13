應援到一半「嚇到衝下台」！球迷驚見臉冒顆粒 中職最正MC：全身都是

記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。不時會分享生活點滴的她，12日突然在社群平台上傳一張對著臉蛋近距離自拍的照片，雙頰佈滿突起的顆粒狀疹子，讓粉絲看了相當擔心她的身體狀況。

▲艾融應援到一半突然出現過敏反應。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



艾融在Instagram限時動態透露，當下正滿頭大汗地應援，沒想到身體突然出現異狀，「突然覺得臉漲漲刺刺，全身也癢癢的」，突如其來的不適感讓她察覺到情況有點不太對勁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾融有「中職最正MC」的封號。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



起初艾融還沒發現臉部異狀，直到台下球迷告訴她「臉有一顆一顆的」，她才發現自己嚴重過敏。從照片中可以看到，她雙頰佈滿了大片突起的紅疹。而且她事後坦言其實不僅是臉部，全身都有冒疹子，「嚇到馬上衝下舞台，希望剛剛東區的朋友不要被我驚嚇到。」

▲艾融對蝦子過敏。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



至於引發嚴重過敏的原因，艾融也無奈地說，「應該是下午吃的蝦子。」雖說第一時間嚇到衝下舞台，但根據其他粉絲拍攝的片段，能發現她後來仍有戴著口罩完成工作，顯見敬業的一面。