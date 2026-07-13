謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！　孕期一天吃6餐暴肥25公斤

圖文／鏡週刊

昔日啦啦隊女神謝京穎，升格為新手媽媽後，3日中午被本刊目擊低調步出月子中心。剛迎來雙胞胎的她，與一般出月子包緊緊的媽媽不同，身著白色T-shirt 、藍色牛仔褲輕鬆打扮，產後十分肉感，但素顏狀態下臉色蒼白且伴隨著明顯水腫，手上提滿大包小包，步伐顯得沉重疲憊。

▲7/3，本刊直擊啦啦隊女神謝京穎產後首度露面，素顏略顯憔悴，手上大包小包，腋下還夾了水壺。（圖／鏡週刊）



謝京穎和老公張書偉近日藉試管療程迎來雙胞胎寶寶，她出月子中心時，只見兩名工作人員小心翼翼地護送兩座嬰兒提籃，看不太到寶寶的臉蛋，但偶爾露出的白嫩小腳丫，萌度爆錶！謝京穎在走到座駕旁時，即便自己已疲態盡顯，目光仍全程緊盯著工作人員手中的寶寶，直到完全確認雙胞胎安全上車，她才放心地鑽進車內。

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▲確認雙胞胎寶寶安全無虞後，謝京穎才準備上車，全程不見老公張書偉蹤影。（圖／鏡週刊）



慈母體態零修圖

▲謝京穎坐月子歷經乳腺炎高燒，十分疲憊，整個人身形大了一號，身邊有兩人幫忙協助上車。（圖／鏡週刊）

接獲本刊電話詢問出月子後狀況，謝京穎第一反應是崩潰尖叫：「天啊！照片會很肥腫胖嗎？」顯然對於自己剛出關就被捕捉到「零修圖」相當驚慌焦慮。

一般產婦回到家後才是惡夢的開始，謝京穎也碰上大魔王，「本來以為找了經驗豐富的月嫂就能高枕無憂，沒想到遇到『雷包』」！她說月嫂餵奶餵到睡著，甚至直接把奶瓶嘟進寶寶鼻子，讓寶寶不小心嗆到，「我當下心疼到崩潰，直接請她走人。現在自己帶雙寶，每天睡眠不足，簡直是極限挑戰，隨時都在精神緊繃的狀態。」

▲6月底，謝京穎（左）曾分享和老公張書偉（右）在月子中心抱著寶寶的畫面。（圖／鏡週刊）

對於被目擊她體態大走樣，謝京穎坦言：「生產前最高破70公斤，整個孕期足足胖了25公斤。當時一天要吃6餐，飯菜肉之外，甜點跟手搖飲完全戒不掉，甜點簡直是我那時的精神糧食，一吃焦慮就退散，結果就是胖到無極限。」

一眼分辨雙胞胎

▲謝京穎在懷孕期間曾拍攝孕肚寫真。（圖／鏡週刊）

謝京穎表示，因為要照顧雙胞胎，根本沒有空做運動，連想好好洗個頭都是奢侈，洗澡時也不敢照鏡子，簡直慘不忍睹。我現在最常跳針就是一直問書偉：『我身材是不是走樣得很嚴重？還回得去嗎？』」

至於雙胞胎是否難分辨，謝京穎笑說：「姐姐叫『桐桐』，妹妹叫『棠棠』，大家常問我會不會認錯，但我一眼就能分辨！她們的眼神、哭聲、個性特質完全不同，這大概就是所謂的母性本能吧，我現在已經漸入佳境了。」

被問到產後何時開工？謝京穎說：「目前陸續有工作邀約，當然希望能越快恢復越好。但先把身材跟體力養回來，至少要能穿回以前的牛仔褲，趕快回到劇組拍戲！」

▲謝京穎（左）坐月子時遭逢8點檔戰友傅子純（右）驟逝的噩耗。（圖／鏡週刊）

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