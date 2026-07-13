不只唐從聖痛心！劇場導演轟高雄「偽颱風」　3度停演慘吞虧損

記者陳芊秀／綜合報導

受巴威颱風停班課政策影響，果陀劇場舞台劇《生命中最美好的5分鐘》原定11日晚間於高雄衛武營的演出宣告取消，參與演出的藝人唐從聖痛心指高雄當天實際「無風無雨」，劇團依法配合取消卻須獨自吞下數百萬元虧損，其發文引發熱議。有網友發現舞台劇導演梁志民的發文，導演表示這已是果陀第3次因高雄「偽」颱風停演，無奈看著晴朗夜空與官員納悶，砲轟相關政策制度「13年來原地踏步」，引發外界高度關注。

▲果陀劇場創辦人兼導演梁志民。（圖／資料照／記者李毓康攝）

梁志民發文指出，在原本該大幕拉開的時刻，他卻站在街頭看著「紋絲不動的樹梢、晴朗無雲的夜空」，納悶寫道：「我看的氣象圖跟官員們看的是不一樣的嗎？」他透露，這是果陀在高雄第3次因「偽」颱風停演並承擔所有裝拆台與票房損失，前兩次為13年前的《再見女郎》與《綠島小夜曲》。他也感嘆政策、制度、所有的因應對策在這13年來仍原地踏步，只能祈禱「事不過三」，希望這是最後一次。

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▲唐從聖11日在高雄衛武營的演出因颱風停班課場館關閉取消演出，然而本人發文表示當天是好天氣。（圖／翻攝自臉書／從從唐從聖）

衛武營則是在昨日（12）發聲明回應，強調在面對颱風等天然災害時，始終以地方政府的指引為準則，以確保觀眾和演出團隊的安全。儘管如此，他們仍尊重演出團隊的意願，並在可能的情況下提供行政與技術支援，以維持原訂的演出計劃。若演出無法如期進行，他們會積極協調未來可能的檔期，並全力支援團隊的後續安排。