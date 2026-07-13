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千千首談《吃桌》爭議！「完全沒有不舒服」很喜歡隋棠：她很貼心

記者張筱涵／綜合報導

台灣跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》播出後掀起不少話題，其中第四集因總召隋棠調整工作分配，以及千千獨自處理帶刺玫瑰花的畫面，引發網友熱烈討論，甚至掀起不少揣測。對此，千千12日晚間親自在直播中回應，希望大家理性看待節目內容，強調自己沒有感到任何不舒服，也坦言透過節目成長許多，更直呼：「大家真的不用擔心。」

親曝真實心情：我完全沒有不舒服

千千於12日晚間直播中，提起近期《請世界吃桌》的討論熱度，先向粉絲喊話：「大家看的時候要理性討論。」她表示：「我自己覺得我完全沒有不舒服的感覺，而且我在這期間學到非常多。」她也分享，日前與Blue哥（藍正龍）一起上節目宣傳時，發現自己的表達能力進步不少，「不知道大家有沒有覺得我口條進步很多？我覺得這都是《請世界吃桌》一路走來學到、得到的養分。」

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▲▼請世界吃桌,隋棠,千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲千千說在《請世界吃桌》學到很多。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

千千後續也再次強調：「我沒有被誰欺負，大家都真的對我很好，真的每個人都對我很好，而且一開始我對拍攝節目很不熟悉，甚至前面幾場，只要全部人都看向我的時候，我的話就會說不出來，可是大家都會懂我的緊張，就會頓點慢慢等我講完，我覺得這點真的是我只要想到就覺得很開心，而且其實網路上有些討論的點，我都覺得有點過頭。」

替隋棠緩頰：她真的非常貼心

面對外界熱議與總召隋棠互動，千千也特別替對方說話，表示自己一直都很喜歡隋棠，「她非常貼心。」話說到一半還一度停頓笑說：「等一下，我思考一下，我怕待會收到訊息。」逗趣反應讓直播氣氛相當輕鬆。千千也希望外界不要因為節目片段，就對團隊關係做出過多揣測。

▲▼請世界吃桌,隋棠,千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲千千說隋棠是很貼心的人。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

回應玫瑰花爭議　呼籲別過度解讀剪輯

除了工作分配外，千千也主動提到引發網友心疼的「玫瑰花事件」。她坦言，自己平常就是個很愛自言自語的人，因此希望大家不要把節目中的反應放大解讀：「我覺得沒有人會想要別人受傷，所以希望大家在網路上不要過度解讀，我覺得現在已經有點誇張了。」

她也透露，實境節目拍攝了非常多內容，但每集播出時間有限，因此許多畫面無法完整呈現，「我們過程中做了很多事情，一集的時間非常有限，所以很多畫面是沒有呈現出來給大家的。」

▲▼請世界吃桌,隋棠,千千。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

▲千千解釋玫瑰事件。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）

私下感情超好　笑喊自己變成「死小孩忙內」

千千最後也澄清，團隊私下相處其實非常融洽，還笑說大家可以去看節目幕後花絮，「我都一直鬧哥跟姐們，他們完全都不會生氣。」她更笑稱，自己後來甚至變成團隊裡的「霸氣忙內（意指老么）」，隨即又改口笑說：「霸氣嗎？死小孩的忙內啦！」再次強調，「大家真的是不用擔心。」

《請世界吃桌》日前因千千在節目中獨自處理帶刺玫瑰花、不斷喊手痛，引發不少觀眾心疼，更有網友質疑花店為何沒有事先去刺。不過，參與錄製的澳洲花店創辦人Lara與官方IG隨後皆發文澄清，表示所有花材皆依照節目製作單位需求準備，其中部分玫瑰就是依指示保留花刺與葉片，並非花店疏失，希望外界不要因剪輯片段而誤解幕後團隊的專業與付出。

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請世界吃桌隋棠千千

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