二伯品牌爆抄襲SOU・SOU！日設計大師80歲「純手繪創作」心血片曝

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯創立親子品牌HAHABABY，有網友質疑部分商品的設計與日本品牌「SOU・SOU」相似，且日方回信透露，自2022年起便陸續收到台灣消費者反映，至今已關注4年，引發全網熱議。而SOU·SOU的設計師是高齡80歲的脇阪克二，是日本當代深具代表性的圖案設計師之一，去年發表新書分享創作理念，相關影片被台灣網友翻出討論。

▲二伯品牌爆抄襲SOU・SOU！日本品牌方設計師是高齡80歲的脇阪克二。（圖／翻攝自臉書、IG）

影片中，脇阪克二身穿招牌的數字襯衫，神情平靜地沉浸在創作世界裡。他手持畫筆，在畫布上精準且流暢地勾勒線條，將濃郁的紫色、綠色等飽和顏料塗抹成極具生命力的經典花朵圖案；工作檯上則整齊擺放著一排圓形調色盤，盛裝著黃、橘、藍等高飽和度色彩。除了繪畫，大師更靈活運用彩紙進行撕貼創作，將藍天、白雲與幾何房屋純真地拼貼組合。

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▲脇阪克二手繪圖案。（圖／翻攝自IG）

脇阪克二的工作室插滿了數十支粗細各異的畫筆與刷具，牆上更貼滿了他大膽、明亮的抽象紋樣。他強調自己始終秉持「持續創作能讓大家感到開心的作品」之理念。而他曾任職於知名生活設計品牌Marimekko、Larsen公司，從事圖案紋樣設計將近60年，將自己的才能視為「上天賜予的禮物」。