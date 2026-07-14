7月14日星座運勢／水瓶座有望賺得大單 金牛商機帶來財富
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：機會就在眼前
感情：正視溝通問題
財運：有望賺得大單
幸運色：淺藍色
貴人：雙子
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：深入了解市場
感情：忍耐風平浪靜
財運：得到貴人參謀
幸運色：大地色
貴人：天秤
小人：處女
天秤座 ♎
工作：展現個人才華
感情：安心來自責任
財運：獲取投資信息
幸運色：抹茶色
貴人：獅子
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：多加服從上司
感情：感情互動甜蜜
財運：投資適可而止
幸運色：銀白色
貴人：處女
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：難免挫敗灰心
感情：費心維繫情感
財運：商機帶來財富
幸運色：金黃色
貴人：巨蟹
小人：天秤
處女座 ♍
工作：把握獲利機會
感情：彼此關心關懷
財運：娛樂支出變多
幸運色：淡粉色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：團結共同做事
感情：避免先入為主
財運：拒絕金錢借貸
幸運色：玫瑰金
貴人：金牛
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：行政效率降低
感情：避免過於濫情
財運：謹慎評估財力
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：陸續出現轉機
感情：坦承內心想法
財運：買賣再三思量
幸運色：淺棕色
貴人：雙魚
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：掌握更多訣竅
感情：尋求家人意見
財運：用心不盲跟風
幸運色：紅磚色
貴人：射手
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：加強個人業務
感情：多加沉澱內心
財運：付出才能獲利
幸運色：墨綠色
貴人：牡羊
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：調整創意構思
感情：桃花運勢大增
財運：檢視理財分配
幸運色：霧紫色
貴人：水瓶
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響