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7月14日星座運勢／水瓶座有望賺得大單　金牛商機帶來財富

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：機會就在眼前

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感情：正視溝通問題

財運：有望賺得大單

幸運色：淺藍色

貴人：雙子

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：深入了解市場

感情：忍耐風平浪靜

財運：得到貴人參謀

幸運色：大地色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：展現個人才華

感情：安心來自責任

財運：獲取投資信息

幸運色：抹茶色

貴人：獅子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：多加服從上司

感情：感情互動甜蜜

財運：投資適可而止

幸運色：銀白色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：難免挫敗灰心

感情：費心維繫情感

財運：商機帶來財富

幸運色：金黃色

貴人：巨蟹

小人：天秤

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：把握獲利機會

感情：彼此關心關懷

財運：娛樂支出變多

幸運色：淡粉色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：團結共同做事

感情：避免先入為主

財運：拒絕金錢借貸

幸運色：玫瑰金

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：行政效率降低

感情：避免過於濫情

財運：謹慎評估財力

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：陸續出現轉機

感情：坦承內心想法

財運：買賣再三思量

幸運色：淺棕色

貴人：雙魚

小人：獅子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：掌握更多訣竅

感情：尋求家人意見

財運：用心不盲跟風

幸運色：紅磚色

貴人：射手

小人：金牛

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：加強個人業務

感情：多加沉澱內心

財運：付出才能獲利

幸運色：墨綠色

貴人：牡羊

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：調整創意構思

感情：桃花運勢大增

財運：檢視理財分配

幸運色：霧紫色

貴人：水瓶

小人：魔羯

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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