7月13日星座運勢／天蠍人脈變身金錢脈 獅子開源節流
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：聽取同伴建議
感情：安撫對方情緒
財運：得財還需培福
幸運色：淡金色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：堤防小人暗算
感情：頓悟雙方問題
財運：留意重複花費
幸運色：桃木色
貴人：處女
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：有望化敵為友
感情：彼此認真對待
財運：借貸不傷和氣
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：維持工作狀態
感情：參考家人想法
財運：分析自身優勢
幸運色：深藍色
貴人：天蠍
小人：射手
金牛座 ♉
工作：主動彙報過錯
感情：可多出遊散心
財運：利息穩穩進帳
幸運色：星空色
貴人：獅子
小人：雙子
處女座 ♍
工作：合作水到渠成
感情：放下心中缺憾
財運：過剩資訊反亂
幸運色：碧綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：順利解決難題
感情：互動進展增溫
財運：打聽更多資訊
幸運色：銀白色
貴人：雙子
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：項目圓滿順利
感情：感情幸福美滿
財運：人脈就是錢脈
幸運色：西瓜紅
貴人：射手
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：拓展全新企劃
感情：避免廢話連篇
財運：不再盲目投資
幸運色：藕粉色
貴人：牡羊
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：一切游刃有餘
感情：追求桃花不斷
財運：投資雙雙獲利
幸運色：水藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：更加親力親為
感情：無視挑播離間
財運：學習開源節流
幸運色：茶綠色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：避免談論八卦
感情：相信自身直覺
財運：恐有小額漏財
幸運色：奶茶色
貴人：天秤
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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