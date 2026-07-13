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7月13日星座運勢／天蠍人脈變身金錢脈　獅子開源節流

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：聽取同伴建議

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感情：安撫對方情緒

財運：得財還需培福

幸運色：淡金色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：堤防小人暗算

感情：頓悟雙方問題

財運：留意重複花費

幸運色：桃木色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：有望化敵為友

感情：彼此認真對待

財運：借貸不傷和氣

幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：處女

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：維持工作狀態

感情：參考家人想法

財運：分析自身優勢

幸運色：深藍色

貴人：天蠍

小人：射手

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：主動彙報過錯

感情：可多出遊散心

財運：利息穩穩進帳

幸運色：星空色

貴人：獅子

小人：雙子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：合作水到渠成

感情：放下心中缺憾

財運：過剩資訊反亂

幸運色：碧綠色

貴人：巨蟹

小人：獅子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：順利解決難題

感情：互動進展增溫

財運：打聽更多資訊

幸運色：銀白色

貴人：雙子

小人：牡羊

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天蠍座 ♏

工作：項目圓滿順利

感情：感情幸福美滿

財運：人脈就是錢脈

幸運色：西瓜紅

貴人：射手

小人：魔羯

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雙魚座 ♓

工作：拓展全新企劃

感情：避免廢話連篇

財運：不再盲目投資

幸運色：藕粉色

貴人：牡羊

小人：天秤

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【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：一切游刃有餘

感情：追求桃花不斷

財運：投資雙雙獲利

幸運色：水藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：更加親力親為

感情：無視挑播離間

財運：學習開源節流

幸運色：茶綠色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：避免談論八卦

感情：相信自身直覺

財運：恐有小額漏財

幸運色：奶茶色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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