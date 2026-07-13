《戲說台灣》新生兒長出整齊白牙　超違和畫面曝光

▲《戲說台灣》搜羅台灣各地鄉野故事，開播多年很受歡迎。（圖／翻攝自《戲說台灣》臉書）

圖文／CTWANT

長壽戲劇《戲說台灣》自1999年開播，搜羅台灣各地鄉野故事或取材自民間傳奇，製作出趣味且富教化意義的系列劇集，雖然中間一度停播，但復播後依舊深受觀眾喜愛。儘管是已經開播20多年的老劇，但《戲說台灣》與時俱進，疑似利用AI打造小嬰兒的畫面，卻被發現小嬰兒「超齡」長牙齒，看起來違和但十分逗趣。

《戲說台灣》先前播出單元《觀音蓮花李姑娘》，取材自台中神岡的「李姑娘廟」，描述蒼鷺化作「田徛仔精（蟋蟀精）」作亂，大夫李仁和夫婦因阻妖遇害，觀音為感念其恩，將蓮花植入其女李純孝體內續命20年，長大後的李純孝為救仇人犧牲自己，死後仍留在人間濟世。主角捨身救人、最終化為神明庇佑眾生，是相當經典的《戲說台灣》劇情。

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▲劇中的寶寶長出整齊白牙，畫面既違和又逗趣。（圖／翻攝自YouTube）

不過在主角李純孝剛出生不久，鏡頭聚焦在她的臉上，原本寶寶只是露出可愛的笑容，但仔細一看卻長了非常整齊潔白的上排牙齒，照理來說襁褓中的嬰兒不可能會有像大人般的牙齒，因此合理懷疑是用AI生成的畫面。畢竟現在是AI的時代，小嬰兒跟動物又是拍戲時最不受控的存在，因此利用AI科技的確是省時又省力的方式，觀眾們也沒有多加苛責，只當成是一段有趣的插曲。

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