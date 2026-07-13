李多慧下班被拍「直奔物理治療所」！醫：不然沒辦法跳舞 舊疾曝光

▲結束記者會，李多慧座車抵達林口某物理治療中心。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

韓籍啦啦隊女神李多慧今年5月因韌帶發炎所苦，傷勢一度嚴重到必須靠打針治療，當時醫師更直言：「這樣才能繼續跳舞。」時隔約兩個月，時報周刊CTWANT直擊她下班後前往物理治療診所，身體狀況令人擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧在兩名工作人員陪同下車。（圖／本刊攝影組）



7月7日下午近4點，結束手機品牌代言活動後，李多慧搭乘賓士保母車離開會場，並未直接返家，而是一路前往新北市林口區。約莫下午4點半，車輛停靠在一家運動物理治療所外，她在2名助理陪同下進入接受治療，停留約1個半小時，直到傍晚6點多才離開，隨後搭乘保母車返回住處。

▲約莫一個半小時，李多慧走出診所，露出招牌笑容。（圖／本刊攝影組）



李多慧5月曾拍片分享肩膀疼痛問題，透露跳舞時特別有感，因此前往醫院檢查。經X光檢查後，醫師診斷為韌帶發炎，建議接受打針治療，並表示「不然你沒辦法跳舞」。完成治療後，醫師除了肯定她工作的認真態度，也提醒她需要安排時間休息。

▲為了慶祝YouTube頻道破百萬，李多慧邀請200位粉絲聚餐同樂。（圖／翻攝自李多慧IG）



2023年來台發展的李多慧，掀起韓援啦啦隊來台熱潮，憑藉高人氣手握約20支代言，並跨足大銀幕演出電影《辛亥隧道》。近來傳出她因工作滿檔、休息時間不足而萌生退役念頭，對此她透過經紀公司否認，表示「沒有這件事情，會持續為大家應援唷」。相當寵粉的她，為了感謝粉絲支持，特別在官方YouTube頻道突破百萬訂閱時，包下西門町火鍋店邀請200位粉絲同歡慶祝，花費高達28萬元台幣，相當寵粉。

▲在台發展三年，李多慧人氣不減。（圖／翻攝自李多慧IG）



延伸閱讀

▸ 娛樂報報／《戲說台灣》新生兒長出整齊白牙 超違和畫面曝光

▸ 黃牛之王1／全台最大牛棚曝光！學費36萬 手把手教學喊：支持實名制

▸ 原始連結