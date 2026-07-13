差點燒掉家！　劉雨柔深夜再轟狗屁倒灶：我是人也需要休息

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉雨柔近日因「沒日沒夜沒後援帶娃」瀕臨臨界點，廚房險釀火災燒掉自己家，崩潰坦言孤立無援。事件引發關注後，她深夜再度發限動感謝外界關心，同時拋出重話，強調育兒是最基本的「責任」，直言：「我從不覺得應該要有後援，畢竟小孩是2個人決定生下來的，那孩子的責任歸屬就是這2個人。」

▲劉雨柔深夜再發聲。（圖／翻攝自IG）

回顧驚險過程，劉雨柔透露當時準備加熱湯鍋，因疲憊未發現鍋底沾著墊子便直接開火，濃煙甚至一路延伸到客廳。雖然徒手將火勢（墊子）抓到流理台用冷水澆熄，但手忙腳亂善後之際，女兒又在遊戲區跌倒大哭。一連串突發狀況讓她身心俱疲，一度在心中交織著怒火與不安，痛心自問：「我到底一個人活在個什麼樣低賤的生活裡。」

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面對外界關心，劉雨柔深夜透露，發文初衷想表達的是「責任」。她向不斷約聚會的人直言喊話：「從我懷孕到現在孩子快1歲，一直約聚會的人啊，難道你們覺得出去玩的這幾個小時，小孩會關機不需要人照顧的嗎？」並吐露為母心聲：「我是人，我也要上班、我也需要休息。」

劉雨柔坦言，現在已不求放風或度假，只求一個平靜的生活，讓孩子在正常環境裡長大、作息好好步上軌道，認為這比一天到晚往外跑重要。最後她也強硬表示，對於生活中的插曲是真的半點都忍無可忍：「至於那些狗屁倒灶，我是真的半點都接受不了，也不會再接受。」

▲劉雨柔限動發文。（圖／翻攝自IG）