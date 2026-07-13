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北影／田啟文奪男配台上感謝「脆友健文」！　本尊激動現身惹淚：他真的守諾

記者蕭采薇／台北報導

香港資深男星田啟文從影長達47年，在本屆台北電影獎憑藉電影《雙囍》一舉奪下「最佳男配角」，風光抱回生涯第一座演員獎項！除了在台上感謝父母、太太與人生貴人之外，他還特別點名感謝了一位名叫「健文」的網友。這段意外的插曲引發全網熱烈討論，而這位「健文」本尊也真的現身社群平台，激動還原這段超暖心的約定。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-田啟文。（圖／記者周宸亘攝）

▲田啟文憑藉電影《雙囍》一舉奪下「最佳男配角」，風光抱回生涯第一座演員獎項。（圖／記者周宸亘攝）

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台上超大「小抄」藏亮點！為一句承諾霸氣謝網友

田啟文在典禮上拿出準備好的超大一張「小抄」發表感言，在感謝完一路走來支持他的家人與前輩後，他突然在台上特別致謝一位名叫「健文」的網友。原來，這位健文是曾在社群平台「Threads（脆）」上留言給他的熱情觀眾。

田啟文透露，當時健文在Threads上留言堅定表示「你一定會得獎」，而田啟文則親自回覆承諾：「如果真的得獎，我就要在台上謝謝你！」說到做到的田啟文在受訪時霸氣表示：「雖然我不認識他，但人要講信用嘛！」真性情的一面贏得全場熱烈掌聲，也讓「健文是誰」瞬間成為網友熱議的焦點。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-最佳男配角獎，田啟文。（圖／記者周宸亘攝）

▲田啟文從影長達47年，終於抱回生涯第一座演員獎項。（圖／記者周宸亘攝）

脆友「健文」激動現身！狂讚田啟文：好真誠好守諾

隨著頒獎典禮落幕，這位傳說中的「健文」本尊也驚喜現身，並在Threads上發出長文，難掩激動情緒地向田啟文道賀。健文在文中感性表示，田啟文是不是一位好演員，裁判已經給予肯定，「但他是一位守信用的人，我在這裡肯定！」

健文坦言，當時看到田啟文承諾會在領獎時提他的名字，一直以為對方只是在客套開玩笑，沒想到在看轉播時，真的聽到最後一段感謝詞出現了「謝謝健文」。他驚喜直呼：「真的太訝異太驚喜了啦……謝謝你讓我在台北電影節頒獎典禮上留名。」

文末，健文也再次向田啟文送上最誠摯的祝福，大讚他奪獎實至名歸，並標註了田啟文的帳號寫下：「『健文』再一次恭喜你了，與有榮焉（笑），好真誠好守承諾喔（拇指）」這段從線上延伸到現實的暖心互動，也為本屆台北電影節增添了一抹溫馨的色彩。

▲田啟文在台上感謝的網友「健文」找到了。（圖／翻攝自Threads）

▲田啟文在台上感謝的網友「健文」找到了。（圖／翻攝自Threads）

 

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田啟文台北電影獎健文

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