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專訪／糾纏10年「悶嗝」疫情後神奇消失！李明川自律神經失調就醫

記者黃庠棻／專訪

知名造型師李明川入行30年，合作過的大咖明星不計其數，個性直率的他，某段時期還被封為「難搞藝人剋星」。事實上，李明川大學時就讀文化大學戲劇系，出道多年後終於在2026年「回歸本科系」，演出舞台劇《士林YES！》，近日他接受《ETtoday星光雲》專訪，談及排練的心路歷程。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川跨界演出舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）

李明川這次在《士林YES！》升格當爸，他與劇中飾演女兒的5歲小女孩互動實在太過自然、親密，女孩開口閉口都喊他「爸爸」，導致試演場結束後，一半以上的圈內朋友和工作人員都信以為真，紛紛震驚跑來質問他「你什麼時候偷偷生了小孩？怎麼都沒說！」大家都以為他「真的偷生小孩」，讓他哭笑不得。

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▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川跨界演出舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）

其實，李明川坦言自己年輕時既不喜歡小孩、也不喜歡寵物，但奇妙的是，小孩子往往特別喜歡他，先前他在童裝巡迴活動上被大批熱情的小朋友黏到差點無法主持。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川跨界演出舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）

現在的李明川對孩子早已全然改觀，變得非常喜歡小孩。他透露，自己其實是家裡的經濟支柱，哥哥和姊姊們生的小孩，全靠他在一肩扛起開銷。雖然他自己沒有生，但至今每年父親節，他都會收到家裡四個姪子、姪女送的禮物；如今孩子們最小的已經20歲，最大的也都30歲了，即便長大成人，私底下跟他的感情依然非常緊密且親近。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川一度因為壓力太大差點辭演。（圖／記者湯興漢攝）

這次跨界挑戰舞台劇，李明川中途因為壓力過大而「一度想要辭演」。他透露，因為角色要在夜市糊口，台詞必須非常接地氣，需要國、台語交替使用，加上他一開始誤以為只是輕鬆的客串，後來才驚覺「竟然從頭到尾都有我的戲」，繁重的台詞量一度讓他覺得太難而吃不消。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川一度因為壓力太大差點辭演。（圖／記者湯興漢攝）

為了不讓自己分心，李明川私下排戲極為低調，完全沒有跟朋友提起，面對詢問一律只說「在忙」，直到記者會當天才正式定心。神奇的是，雖然排練時飽受煎熬，但正式進劇場面對觀眾時，他反而整個鬆開來，直言自己是需要觀眾回饋的演員，有了現場的掌聲激勵，演出反而更加流暢。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川一度因為壓力太大差點辭演。（圖／記者湯興漢攝）

儘管在舞台上表現自如，但身體的反應唯一騙不了人。李明川自曝因為演出緊張，導致「自律神經失調」的症狀再度發作，這次的新症狀是口乾舌燥，就算瘋狂喝水，喉嚨依然乾到極致，為此還特別去看了醫生。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川自律神經失調。（圖／記者湯興漢攝）

回想起早年，李明川的失調症狀是睡不好，後來則轉化為只要一緊張、心情不好就會「打悶嗝」，這毛病纏身了十幾年，直到疫情後才神奇消失。他自己觀察身體改變的原因，認為疫情後大家彷彿重新來過，如同「潮水退了就知道誰沒穿褲子」。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川自律神經失調。（圖／記者湯興漢攝）

經過新冠肺炎疫情之後，李明川發現自己沒有被時代洪流沖走，心因此更定、更清楚自己的定位，現在更是抱著「重新出道」的心態在面對工作，而這次排戲因為體力消耗大，也讓他意外「瘦得比較快」。

▲▼李明川專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李明川自律神經失調。（圖／記者湯興漢攝）

沉浸式劇場《士林YES！》描述在士林夜市所發生的故事，從八芝蘭聚落、鬼仔市文化、民歌西餐廳，到夜市攤販的人生百態，由張珮珊、李明川、凱爾、劉樸、金雲、呂紹齊、龔言脩等人主演，邊看戲劇還可以邊吃夜市美食，李明川將會親手端上生炒花枝、蚵仔煎給觀眾，購票請上OPENTIX ，7/18以前早鳥票85折。

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李明川士林YES！

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