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北影評審內幕／《陽光》全槓龜原因曝光
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北影評審內幕／《陽光女子合唱團》金曲加持仍全槓龜　痛失獎座關鍵原因曝光

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎順利落幕，台北電影節總監李亞梅與評審團主席黃建業也在典禮後公開了評審投票的幕後祕辛。今年評審團的討論效率極高，從早上10點一路激辯到下午4點40分，創下近年來最快結束的紀錄！其中，挾帶超高人氣入圍3項大獎的《陽光女子合唱團》最終卻遺憾全數「槓龜」，評審團也特別對此作出了詳細說明。

▲▼第28屆台北電影獎入圍劇組《陽光女子合唱團》。（圖／台北電影節提供）

▲第28屆台北電影獎入圍劇組《陽光女子合唱團》。（圖／台北電影節提供）

金曲神曲為何落馬？評審曝《陽光》痛失原創歌曲主因

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《陽光女子合唱團》入圍3項大獎卻顆粒無收，引發外界高度關注。尤其該片的主題曲日前才剛奪下金曲獎「最佳年度歌曲」，呼聲極高，最終卻在北影最佳原創電影歌曲中敗給了《大濛》的〈大濛的暗暝〉。

對此，評審團坦言過程中的確有經過激烈討論。評審一致認可《陽光》的歌曲非常完整、成熟且極具渲染力，但評審團主席黃建業點出勝負關鍵：「電影歌曲的考量，必須根據電影主題，且要和劇情產生強烈連結，不能光是單純從『音樂層面』來思考。」而得獎的〈大濛的暗暝〉完美結合了電影結尾的劇情，創造出極佳的「韻尾」，因此順利脫穎而出。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-最佳原創電影歌曲獎，〈大濛的暗眠〉盧律銘、9m88。（圖／記者周宸亘攝）

▲盧律銘、9m88以《大濛的暗眠》獲得最佳原創電影歌曲。（圖／記者周宸亘攝）

此外，在「最佳女配角」的討論中，《陽光女子合唱團》的孫淑媚其實一路殺進了最後一輪，對上《女孩》的林品彤與《人生海海》的陳雪甄。評審大力盛讚孫淑媚的演出鬆弛自然，更完全放下明星身段改變造型，讓人「一開始完全沒有認出她」；而林品彤則被認為是全片不可或缺的存在，「整部電影沒有她會非常絕望」，兩人表現皆獲得極高評價。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-孫淑媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲《陽光女子合唱團》的孫淑媚，其實一路殺進了「最佳女配角」討論的最後一輪。（圖／記者周宸亘攝）

影帝之爭超膠著！劉冠廷「一票險勝」柯煒林

男主角的廝殺同樣激烈，評審團整整討論了25分鐘。最終《雙囍》的劉冠廷僅以「一票之差」險勝《大濛》的柯煒林。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-最佳男主角獎，劉冠廷，雙囍。（圖／記者周宸亘攝）

▲劉冠廷以《雙囍》拿下生涯第一座影帝獎。（圖／記者周宸亘攝）

評審對劉冠廷的表現給予高度肯定，認為他身為「風格系演員」，在片中一場必須同時兼顧唱歌、流淚與複雜情緒的戲，深深打動了評審，唯有徹底進入角色才能有如此驚豔的發揮。而惜敗的柯煒林，則成功推動了角色與觀眾間的信任感，評審直言：「如果不是他的演出，故事可能很難有說服力，也很難推進，讓人會想一直看著他。」

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-最佳劇情長片，大濛。（圖／記者周宸亘攝）

▲《大濛》柯煒林（右）再次以一票之差與影帝擦身而過，導演陳玉勳（左）安慰「我真心覺得他演得比劉冠廷好」，他感動得抱住對方。（圖／記者周宸亘攝）

影后激戰30分鐘！《女孩》獲讚「越看越好看」

至於討論時間最久的，則是歷時32分鐘的「最佳導演」，其次為討論30分鐘的「最佳女主角」。影后大戰在最後一輪鎖定了《恨女的逆襲》林怡婷、《雙囍》余香凝與《大濛》方郁婷。歷經假投票與第一輪皆未過半數的僵局，最終由林怡婷以7票勝出。評審大讚林怡婷表演清新，「各方面都恰如其分，不只是演出，她就是這個角色。」

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-最佳女主角獎，林怡婷。（圖／記者周宸亘攝）

▲《恨女的逆襲》林怡婷以黑馬之姿，獲得最佳女主角獎。（圖／記者周宸亘攝）

值得一提的是，由舒淇自編自導的《女孩》，在導演與編劇獎項中皆有進入深刻討論。評審一致認可該片是「只有女性才寫得出來的故事」，且韻味十足，越看越好看。而本屆最快決定的獎項則是「最佳新演員」，《左撇子女孩》的馬士媛在第一輪就以13票全數通過，毫無懸念抱走大獎。

▲▼第28屆台北電影節頒獎典禮-舒淇。（圖／記者周宸亘攝）

▲舒淇換了兩次機票，回到台北參加「台北電影獎」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

 

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陽光女子合唱團台北電影節台北電影獎

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