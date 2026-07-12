北影／柯煒林又輸劉冠廷放話「健身幹掉他」　陳玉勳霸氣安慰：你演得比較好

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎頒獎典禮，12日圓滿落幕，電影《大濛》一舉奪下「最佳劇情長片」等5項大獎成為大贏家！雖然男星柯煒林在最佳男主角之戰中，遺憾敗給《雙囍》的劉冠廷，但在後台受訪時，導演陳玉勳立刻霸氣護航，當眾大讚：「我真心覺得柯煒林演得比劉冠廷好！」讓全場歡呼聲不斷。

▲《大濛》柯煒林（右）再次以一票之差與影帝擦身而過，導演陳玉勳（左）安慰「我真心覺得他演得比劉冠廷好」，他感動得抱住對方。（圖／記者周宸亘攝）

柯煒林苦笑「又是第二名」！陳玉勳霸氣送暖：你演得更好

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《大濛》奪下最獎「最佳影片」，劇組在後台受訪時氣氛歡樂。錯失影帝的柯煒林坦言，本來心裡還有點期待能上台，他苦笑說：「每次都是輸給冠廷，每次都跟我說是第二名！但也許我今晚哭一下，明天就去健身，想說怎麼把劉冠廷幹掉！」幽默發言逗樂眾人。

沒想到奪下最佳編劇的導演陳玉勳立刻跳出來替愛將抱不平，他先是開玩笑說「又是劉冠廷跑出來很可惡」，監製李烈也打趣接話：「劉冠廷也是我們派過去（《雙囍》）臥底啦，只是他被收編了。」因為劉冠廷也在《大濛》飾演高金鐘，大家都是感情好，才能開玩笑。

▲柯煒林（左）在《大濛》飾演趙公道，陪著方郁婷（右）尋找哥哥。（圖／華文創提供）



隨後陳玉勳當著大家的面，認真地對柯煒林說：「我真心覺得柯煒林演得比劉冠廷好！」讓感動的柯煒林立刻上前狂抱導演，結果陳玉勳趕緊補上一句：「這一次啦！這一次！」瞬間笑翻全場。

而有趣的是，受訪到一半，同劇男星曾敬驊突然驚喜現身加入陣容，被現場記者笑虧「跟電影裡一樣哥哥會失蹤」，他則發揮冷面笑匠的功力淡定回應：「沒事就好，我回來了。」

舒淇換2次機票全程陪榜！陳玉勳曝台下「狂喊她名字」

除了自家劇組，監製葉如芬與李烈也特別為同樣由她們監製、本屆入圍9項的電影《女孩》導演舒淇發聲。葉如芬透露，舒淇為此換了兩次機票，整場典禮更是一次廁所都沒有去，全程坐在台下參與；李烈也感動表示，舒淇在入圍酒會時就說過「反正我就是陪坐一晚」，明明知道是陪榜，卻還是敬業地待到最後一刻。

▲舒淇看著拿下最佳攝影的《女孩》余靜萍哭了。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

陳玉勳聽聞也大讚舒淇的氣度，透露在頒發最佳導演時，自己心裡一直狂喊著「舒淇！舒淇！」結果被李烈無情吐槽：「你不是心裡喊，你是直接喊出來了！」

《大濛》奇幻旅程落幕！李烈感性致敬市井小民

隨著《大濛》的宣傳與影展行程告一段落，陳玉勳如釋重負地笑說：「我終於可以走出那片甘蔗林了！」監製李烈則感性總結，這條路走得漫長，能拿下5項大獎完全是意料之外。她強調，電影雖然是虛構的，卻是結合了50年代無數真實人物的縮影，「不管在什麼土地上，平凡的人民就是最重要的，不要小看每一個付出過的小小人物。」

▲《大濛》拿下最佳劇情長片。（圖／記者周宸亘攝）

葉如芬也感謝投資方與影迷的一路相挺，並期許未來能繼續鞭策陳玉勳寫出更好的劇本。此外，順利奪下「最佳導演」的《雙囍》導演許承傑也在後台感性回憶，電影春節剛上映時，是同檔國片中聲量最低，不過第一週跑映後活動時，《功夫》導演九把刀和《陽光女子合唱團》導演林孝謙特地現身影廳幫他們打氣，這份電影圈互助的溫暖讓他至今仍非常感動。

▲《大濛》曾敬驊（左）一度迷路，後來歸隊後，被笑虧和電影裡哥哥一樣會失蹤。（圖／記者周宸亘攝）