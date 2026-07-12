藍正龍發聲開解《辦桌》分工爭議！　巧妙喊話隋棠、千千

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣打造跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，吸引大票網友觀看。然而，在最新一集中，總召隋棠和內場千千因為調換分工的問題，掀起觀眾熱烈討論，而身為班底之一的藍正龍，12日也在社群巧妙發文，引網友盛讚「體貼又溫暖」。

▲《請世界吃桌》到國外辦桌。（圖／翻攝自Facebook／請世界吃桌）

藍正龍在貼文中表示：「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖，什麼滋味不提，懂事的都放心裡。」接著，他又提到：「如果我還可以有一個妹妹，我希望我們能像她一樣，千千萬萬不可能的都好強的接住。」他認為，結果論會告訴大家，比起驚艷登場，生命在適當的時間，都會給予適當的回應，並在文末標記「妳們是大家疲憊時溫柔的解藥」，同時宣告雪梨場結束、準備前往熊本。

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▲隋棠和千千換工作的過程掀起網友議論。（圖／翻攝自Facebook／請世界吃桌）

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人直呼「看懂的人都懂blue的意思」、「Blue也是什麼都沒說，但也什麼都說了」，網友解讀第一段的「含顆糖」指的是隋棠，第二段的「千千萬萬」則是指千千，認為藍正龍用高級的表達方式，一次對兩個妹妹喊話，大讚他是暖男。

▲藍正龍發文護航兩位當事者。（圖／翻攝自Facebook／藍正龍BlueLan）

《請世界吃桌》日前到澳洲辦桌，在最新一集中，總召隋棠表示「學做菜是參加節目的初衷」，希望和千千調換職位進內場。儘管千千委婉表達對語言能力的擔憂，但隋棠仍堅持立場表示：「如果一直走在自己安心的道路，結果反而沒那麼感動。」千千最終雖主動與隋棠擊拳打氣、接受挑戰，但仍引許多觀眾質疑隋棠的行為有些自私。