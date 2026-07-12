北影／得獎最後特別致謝「卵巢癌逝女主持」　劉冠廷淚揭背後原因

記者黃庠棻／台北報導

「台北電影獎」頒獎典禮儘管受到強颱巴威影響延期一天，但不少影人跨海來台灣共襄盛舉，典禮順延至今（12）日在中山堂舉行，主持人由苗可麗獨挑大梁擔任，稍早典禮已經在7點正式開場，最佳女主角由《恨女的逆襲》的林怡婷奪下。

▲第28屆台北電影節最佳女主角獎林怡婷。（圖／記者周宸亘攝）

《恨女的逆襲》的林怡婷奪下台北電影獎的最佳女主角，頒獎人春風、萬洛隆甘迦一宣布她得獎時，她馬上露出驚訝的表情，全程摀住嘴巴走上台，整個人的情緒相當激動，受訪時她也透露目前導演李宜珊目前人在國外參展，最想跟對方分享得獎的喜悅。

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▲第28屆台北電影節最佳女主角獎林怡婷。（圖／記者周宸亘攝）



林怡婷為了《恨女的逆襲》變身拳擊手，在受訪時透露自己在台上落淚，是除了想到一路走來的辛苦，也因為劇組跟家人都坐在台下，感到相當幸福，也坦言自己很喜歡這個角色，更多的眼淚「是為了角色而哭」，此刻最想要的慶祝方式就是「想吃飽一點，因為我一整天只吃了兩顆蛋跟一份小肉豆」。

▲林怡婷、劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

除了最佳女主角之外，影帝獎項也在稍早出爐，由《雙囍》的劉冠廷奪下，他在台上一一點名了劇組的工作人員表達感謝，講到激動之處也忍不住哽咽，他更在感謝自己爸媽、阿公阿嬤的時候紅了眼眶，直言「看著阿公、阿嬤一天天老去，我覺得很難過」。

▲第28屆台北電影節最佳男主角獎劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，劉冠廷也在台上感謝老婆，感性說道「謝謝孫可芳小姐，在我19歲的時候就看到我，我不知道妳有什麼勇氣把大半輩子投注在我身上，謝謝小太陽來到我們生命裡，最後我希望全天下的孩子都能平安長大，大人們也可以療癒自己內心的小孩。」

▲第28屆台北電影節最佳男主角獎劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

劉冠廷在感言的最後特別提到「謝謝Lillian」，他在後台受訪時也揭開女方的真實身份，原來是香港20多歲的因為卵巢癌離世的女主持人施可瑩，他先前到香港宣傳《雙囍》時，主持人正好是對方，先前得知對方離世時感到相當錯愕，不曉得要跟誰訴說，於是一直把這件事放在心上，正好今天奪得影帝，他直言「希望她在天上感受得到。」

▲第28屆台北電影節最佳男主角獎劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

另外，劉冠廷奪獎後也在後台call out老婆孫可芳，妻子語帶哽咽地恭喜他拿下影帝，還表示「小太陽也有看到」，夫妻倆的互動相當可愛。

▲第28屆台北電影節最佳男主角獎劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）

此外，劉冠廷也分享近日孫可芳的阿公到礁溪玩，他決定帶著全家到當地住一晚，隔天他剛好要參加北影的入圍酒會，在出發的路上發現一隻快死掉的蝴蝶飄呀飄，於是他便把蝴蝶救到路邊，被現場眾人笑說「一定是因為救了蝴蝶所以得獎。」

▲第28屆台北電影節最佳男主角獎劉冠廷。（圖／記者周宸亘攝）