草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！當眾宣布重大喜訊「在明年一月」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）中午唱了4小時後，僅休息3個小時又再次登台，進行下半場的演出，相當挑戰體能。而他們今晚竟請到出道41年、香港殿堂級天團草蜢擔任重量級嘉賓，驚喜的組合讓歌迷嗨到不行，草蜢蔡一傑更當眾宣布喜訊：「我們確定明年一月中在台北開演唱會！」

▲草蜢今天現身擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

蔡一智感性說，很開心五月天邀他們當嘉賓，讓他們可以來大巨蛋，阿信立刻說：「說反了，是我們的榮幸可以邀請你們！」阿信坦言從沒看過草蜢演唱會，「所以偷偷的把你們搬到台北。」蔡一傑聽了對阿信說：「衝著你這句話，我們確定明年一月在台北開演唱會，一月中，到時我邀請你們每個成員都來！」並當眾和阿信打勾勾約定，蔡一智還在台上發「空氣門票」給團員，蘇志威笑說：「我聽說你們那時休息，有空嗎？約定你們囉！」

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草蜢說，他們以前跟五月天同屬滾石唱片，當時就見過面，蔡一傑大讚石頭：「我最印象深刻的是石頭，因為我看過他的電影，他會把我吸引到他的戲裡面，真的非常好，我對他印象非常深，很棒很棒！」擁有一頭長髮的蔡一智幽默跑去瑪莎旁邊：「我覺得我跟瑪莎很配，長髮組合，你看這個風，很飄。」銀白頭髮的蔡一傑立刻去摟著石頭，直言兩人是「銀髮組合」。

▲五月天挑戰一天唱兩場演唱會。（圖／相信音樂提供）

草蜢成軍41年，阿信好奇問他們是怎麼走過來？蘇志威說：「我們不是公司組的，是自己組合，默契從小培養的，認識5、60年，小時候一起玩、唸書、工作，到現在50多年都一起玩，沒什麼特別秘訣。」蔡一傑表示：「有時吵吵鬧鬧肯定有，但睡醒就忘了，那麼簡單囉。」阿信立刻歪樓：「所以結論是要常睡覺。」怪獸也接話：「用睡覺把吵鬧的事情消掉。」

由於前兩天巴威颱風肆虐，阿信說原本超擔心草蜢因此飛不過來，蔡一傑笑說：「我本來在泰國度假，就趕過來了，因為聽說你們開演唱會，肯定要提早過來。」阿信耍冷：「真的太感動了，我從國泰趕過來。」一句話戳中草蜢笑點，蔡一智還一度笑到彎腰，相當搞笑。

▲五月天。（圖／相信音樂提供）