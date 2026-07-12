北影／陳雪甄奪女配嗨喊「老天爺好疼我」！　狂讚戰袍能大吃樂捐5萬獎金

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎頒獎典禮，12日在中山堂盛大舉行，實力派演員陳雪甄成功奪下本屆「最佳女配角」殊榮！她在後台受訪時難掩激動情緒，感恩直呼：「老天爺好疼我！」不僅大方分享自己這次選穿「鬆垮戰袍」的逗趣原因，更霸氣宣布要將扣除請客後的獎金，全數捐給關注無家者的公益團體。

▲陳雪甄奪最佳女配角。（圖／記者周宸亘攝）

「能量感應」失靈險心慌！奪獎樂當哥兒們

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談及獲獎當下的心情，陳雪甄坦言自己一開始其實「沒有勝券在握」。她笑說，因為同劇組的魏雋展稍早角逐最佳新人時鎩羽而歸，讓她直呼：「我以為他會拿最佳新人，沒想到能量感應失靈！當時就在想說，女配角會不會也失靈？突然有點心慌。」所幸最後順利抱回大獎。

她也透露，導演廖克發曾特別叮嚀她，上台要大聲說：「我是陳雪甄，我會演戲，請大家找我演戲！」而她也乖乖照做。被問到12歲正值叛逆期的兒子得知媽媽得獎有什麼反應？陳雪甄笑稱，兒子之前對她得獎都沒說什麼，但母子倆相處就像「哥兒們」一樣自在。她更打趣表示，要把這次的北影獎盃跟金馬獎一起放在矮床頭櫃上，「不怕地震，睡覺還可以順便補充『金』的能量！」

棕色戰袍藏玄機！狂讚：完全不用瘦身

向來穿衣風格保守的陳雪甄，這次不僅尺度微解封「多露了一點點」，還首度挑戰了以前不敢嘗試的咖啡色系。她滿意地說：「沒想到穿上滿好看的！」不過她也幽默爆料，選中這套禮服的最大主因，其實是因為設計十分寬鬆，「穿這件完全不用瘦身，想吃就吃，直接開吃！」展現真性情的一面。

▲陳雪甄奪最佳女配角。（圖／記者周宸亘攝）

從偶像楊貴媚手中接獎！5萬獎金霸氣捐公益

這次能從大前輩楊貴媚手中接過獎座，對陳雪甄來說意義非凡。她感性告白：「從《愛情萬歲》開始就很喜歡她，她一直是我的目標，沒想到能從她手上拿獎！」

至於奪下女配角獲得的5萬元獎金將如何運用？陳雪甄大方表示，除了要先拿來請劇組跟媒體朋友吃飯慶祝外，剩下的錢她打算霸氣全數捐出，並指名捐給「芒草心」慈善協會，期盼能盡一己之力，幫助更多社會上的無家者。