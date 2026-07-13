唐綺陽運勢／處女座好運降臨！射手「職場桃花多」雙子留意流言蜚語

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報 7/13-7/19】

重要星象：木星獅子、水星逆行、木海入相、火土入相

本週木星在獅子，熱鬧活動消息多，過去內在的問題與狀況，是時候攤在檯面上直說。水星逆行在巨蟹，家人與內在相關議題，以及過往不舒服的感受容易再次浮現，應好好面對。木海入相位，關注時尚與外在形象，重視藝術與創作能力的展現。火土入相位，容易接到較為沉重的任務，是非糾紛稍多，當心因口語表達不討喜所帶來的後續影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

金牛：避免想太多耽誤進度，感情疑問說出來更好

雙子：職場暗流洶湧多觀察，感情多留意流言蜚語

魔羯：當心人際慎防機會被搶，感情避免太直不討喜

雙魚：工作繁忙多注意身體，感情要懂得雙向經營

天秤：工作員工管理是關鍵，感情需花心思展現誠意

天蠍：事業上軌道駕輕就熟，感情有職場戀情機會

射手：經費預算要謹慎管理，感情職場桃花多條件好

水瓶：面對變化未知更有動力，感情上較孤僻不在意

牡羊：忙於助人也能有累積，感情受仰慕親切點更好

巨蟹：整理與規劃有助思緒，感情有利於解開誤會

獅子：生涯轉折適合斷捨離，感情關係轉為大方模式

處女：好運降臨有升官貴人運，感情要更積極有誠意