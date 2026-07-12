22歲女偶像「第一視角拍美甲奇招」爆紅　幕後照吸千萬流量

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女團SKE48 22歲成員相川暖花近日在社群分享了一張雙手美甲的自拍照，因為角度奇特，且沒有出現任何自拍工具，引發網友討論。而相川10日也親自揭曉答案，獨特的拍照姿勢吸引超過1000萬次瀏覽量，也讓粉絲全笑翻。

▲相川暖花是女團SKE48的成員。（圖／翻攝自X／honoka_ske48）

相川暖花在9日於社群曬出精美的水鑽美甲照，由於畫面中露出了完整的雙手，讓網友感到相當困惑、直說：「這看起來像是從自己的視角拍攝的雙手，但我很好奇她是怎麼做到的。」引不少網友紛紛猜測相川是不是使用了什麼特別的拍攝技巧。

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▲相川暖花的第一視角美甲照引網友好奇是怎麼拍的。（圖／翻攝自X／honoka_ske48）

對此，相川暖花在10日親自回覆該網友的疑問，大方公開幕後花絮照片，表示：「下顎戽斗凸出夾著手機在拍照。」照片中，只見相川低著頭、努力用下巴與胸口夾住手機，這才順利捕捉到雙手的特寫鏡頭。

▲相川暖花用下巴和胸口夾住手機自拍。（圖／翻攝自X／honoka_ske48）

自拍奇招曝光後，網友都紛紛留言讚嘆相川暖花的幽默感與創造力，笑說「我還以為是男友視角，結果是下巴視角」、「想像一下這個過程，腦子都要放棄思考了」、「可愛的照片背後居然有這樣的努力」。