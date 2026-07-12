北影／舒淇台下淚崩！《女孩》她一上台秒泛淚　女神執導真面目曝光

記者黃庠棻／台北報導

「台北電影獎」頒獎典禮儘管受到強颱巴威影響延期一天，但不少影人跨海來台灣共襄盛舉，典禮順延至今（12）日在中山堂舉行，主持人由苗可麗獨挑大梁擔任，稍早典禮已經在7點正式開場，由舒淇執導的《女孩》奪下第一獎。

▲舒淇哭了。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

稍早，由田啟文、庹宗華頒發最佳攝影，由《女孩》的余靜萍所奪下，這也是該片在本屆台北電影獎奪下的第一獎。余靜萍一走上台，舒淇立刻紅了眼眶，她在台上笑說「《女孩》拍攝前期，我跟導演從一開始建立又打散，又重新組織我們的想法，一直到上映後還在討論什麼需要改進。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舒淇哭了。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

在余靜萍在台上講感言時，舒淇忍不住自己的情緒，直接在台下淚崩，還不斷地用衛生紙拭淚。余靜萍到了後台受訪時，也談及與舒淇合作的過程，坦言「她當演員跟當導演的時候非常不一樣，當演員的時候她都快開拍才出現，但當導演時，她隨時隨地都在現場」。

▲舒淇哭了。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival）

余靜萍透露舒淇執導時「什麼事情都親力親為，包括打掃都自己來，她真的很忙、很累」，她更分享「舒淇一直說沒看到的事情更可怕，每次看到她默默往前走，看到她的背影都在想，她這麼勇敢地面對那些我覺得是她的過去，她在拍攝現場還會忍住一些她內心走不出去的過去，我覺得『最勇敢的女孩是舒淇』。」

▲余靜萍。（圖／記者周宸亘攝）