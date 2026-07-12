直擊／五月天才休息3小時又唱「像宿醉」　阿信宣布巡演收官

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天今（12日）中午唱了4小時後，僅休息3個小時又再次登台，進行下半場的演出，相當挑戰體能。阿信被爆料越唱越亢奮；怪獸打趣說自己已呈現「宿醉」的狀態；冠佑則是招認有點暈。

▲▼ 五月天怪獸、石頭。（圖／相信音樂提供）

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石頭幽默說：「我下午就說過，雖然是下午場，但我沒有在省電。我剛剛還說我是風力發電，不過我發現我講錯了，大巨蛋沒有風，我是『核融合』。」怪獸聽完立刻笑問：「你要跟誰『融合』？」

瑪莎表示：「本來想保持理智上台，但沒想到上台前那一刻，聽到片頭、飛機要飛出來，音樂一下，我就想說，我幾個小時前不是才聽過這個聲音嗎？」接著談到巴威颱風導致演唱會延期，導致大家行程受到影響，「在此我們先代替巴威颱風道歉。」

▲▼ 五月天瑪莎、冠佑。（圖／相信音樂提供）

石頭接著爆料，阿信唱歌時節奏愈唱愈快，「他不是因為累，是亢奮。」團長怪獸則坦言：「現在有點茫、有點宿醉的感覺，但這就體現五月天的精神，打死不退。」冠佑也招認：「其實大家看五月天剛剛講話、看我們現在這個樣子，應該會覺得今天五月天怪怪的。我現在是真的很暈，剛剛在後台瞇了一下，在後台聽任何音樂都覺得很快。」笑說歌迷可以觀察一下今天誰怪怪的。

今晚是原定的巡演最終場，但因巴威颱風攪局，變成明天才是最終場，但五月天很有默契，依然「假裝」今天是最後一場，阿信感性表示：「在五月天的歷史裡，這是第一次舉辦兩場大型演唱會。命運的巧合、上天的安排，才有了這麼特別的一場5525收官演唱會，也很開心大家都能順利進場。」

▲五月天阿信。（圖／相信音樂提供）