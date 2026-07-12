中間淳太告白「台灣是我第二故鄉」！承諾：明年帶WEST.來台

記者林汝珊／綜合報導

日本人氣團體WEST.成員中間淳太於今（12）日在Clapper Studio舉辦個人見面會「黃・fan・fun Meeting -Junta and Ai Taiwan- in Taipei」。原訂一日舉辦午、晚兩場演出，卻因颱風影響，基於粉絲、藝人及所有工作人員的安全考量，不得不取消午場演出。雖然留下遺憾，但中間淳太仍將精心準備的內容完整呈現在晚場，希望不辜負一路支持自己的粉絲，也為所有到場觀眾帶來一場充滿笑聲與感動的難忘夜晚。

▲中間淳太今舉行個人見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

活動一開始，在主持人帶領下，全場粉絲齊聲高喊「超喜歡淳太！（じゅんた、大好き！）」，震耳欲聾的應援聲中，中間淳太笑容滿面登場，一現身便以中文熱情向大家打招呼：「我也超喜歡你們！台灣是我的第二個故鄉，我回來了！」話音剛落，全場立刻爆出熱烈歡呼。他更接連用中文喊出「我真的很想見到你們！我愛你們！」、「那我們今天玩到嗨喔！」，甚至俏皮問大家：「我帥嗎？」逗樂全場後還不忘自己接話：「我也知道我是帥哥。」中文、日文切換自如，逗趣又自然的互動，讓現場氣氛瞬間沸騰。談到終於能夠舉辦這場見面會，中間淳太也難掩激動心情，坦言：「能舉辦見面會真的很高興，這是我的第一個夢想，真的很開心可以實現夢想。」

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被問到現在最想吃的台灣美食時，中間淳太笑說答案其實是「燒酒螺」，但因為味道太辣，媽媽擔心他吃壞肚子，從小就禁止他吃，因此至今仍是他最想挑戰的台灣味。一聊到台灣美食，中間淳太立刻打開話匣子，直呼一直很想去夜市，大喊想吃鹽酥雞、豬血糕、蚵仔麵線，還爆料自己上台前一分鐘都還在後台吃豆花；晚餐更早已鎖定麻辣火鍋，自豪相當能吃辣，自信滿滿的模樣逗樂全場。

▲中間淳太告白：「台灣是我的第二個故鄉」。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

中間淳太也大方公開自己的生活習慣，透露平常晚上10點後就不再進食，但因為通常凌晨2點才睡，被主持人追問「那這段時間都在做什麼？」時，他毫不猶豫笑回：「喝酒啊！我是酒鬼！」還透露自己最喜歡喝威士忌、啤酒與燒酎，毫不保留的回答讓全場笑聲不斷。被問到「吃這麼多到底怎麼維持身材？」時，中間淳太則笑說，答案就是演唱會，「演唱會就是我維持身材的方法。」此外，他也分享，每次上台前都一定會先雙手合十祈禱，希望演出順利成功，也祈求所有人都不要受傷，細膩又溫柔的一面再次擄獲粉絲的心。

他也不忘趁個人見面會時大方爆料其他不在場的WEST.成員，聊到演唱會後台最吵的人，他毫不猶豫點名濵田崇裕；如果要帶一位成員去無人島，則選擇桐山照史，笑說：「他動手做的能力很強，而且感覺生命力很強韌，怎麼樣都死不了。」一句話讓全場笑翻。至於最不想借住誰家，他則點名重岡大毅與藤井流星，理由竟是「他們包包裡面很髒，我有潔癖。」毫不留情的吐槽引來全場瘋狂拍手。笑鬧過後，中間淳太又不好意思地補上一句：「但我還是最喜歡WEST.。」

活動尾聲，中間淳太也感性向現場粉絲表達感謝，多次使用台語喊「我愛你（guá ài lí）」。他表示，這次因颱風影響，未能與所有期待見面的粉絲相聚，心中留下不少遺憾，但也因此更加堅定了想再次來到台灣的心情。他承諾：「我一定會再來台北。」並希望明年可以把團體WEST.帶來台北開唱，還俏皮伸出手指全場打勾蓋章，與粉絲許下再次相見的約定。