北影／9m88奪獎超嗨！現場清唱展「吞CD歌喉」　陳玉勳《大濛》奪最佳編劇

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎頒獎典禮12日於中山堂盛大舉行，電影《大濛》表現亮眼，歌手9m88憑藉《大濛的暗眠》一舉奪下「最佳原創電影歌曲」，而該片導演陳玉勳也順利拿下「最佳編劇」，兩人在台上發表感言時皆帶來真摯又幽默的分享。

▲9m88以《大濛的暗眠》獲得最佳原創電影歌曲。（圖／記者周宸亘攝）

9m88首奪影視獎項！嗨喊：一石二鳥太幸福

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9m88首度以電影歌曲拿獎，她在台上開心直呼自己非常幸運，並笑稱：「金曲獎我還沒得過獎，勳導你真的很有勇氣找我演戲！」她坦言，這是她第一次在演完戲後，將使命感完全放在一部電影上。

能跨足演員身份，對9m88來說是老天爺給的巨大驚喜。她在《大濛》中飾演歌舞團的「阿霞」，不僅能唱歌跳舞，還能盡情發揮演技，讓她滿意直呼：「一石二鳥太幸福了！

」心情大好的她，更直接在台上展現宛如「吞CD」般的超強LIVE實力，當場清唱了一段，並打趣讚賞場地：「有機會在中山堂唱歌感覺很不錯，echo（回音）滿好的！」

▲盧律銘、9m88以《大濛的暗眠》獲得最佳原創電影歌曲。（圖／記者周宸亘攝）

陳玉勳奪最佳編劇！感嘆：懂得感謝自己會進步

除了歌曲獲獎，《大濛》編導陳玉勳也順利將「最佳編劇」獎座抱回家。他在致詞時感性回首創作之路，坦言以前總覺得很窮、很辛苦，但現在覺得很幸福，因為透過創作可以看見很多不同的人生百態。

陳玉勳也分享了歲月帶來的人生體悟：「年紀大了後，懂得感謝別人，感謝別人自己就會進步。」最後，他特別在台上點名感謝《大濛》的兩位重量級監製李烈與葉如芬，將這份榮耀與幕後推手們共同分享。他受訪時也表示滿意外的，「我本來以為我是來當柯煒林的粉絲。」

▲陳玉勳《大濛》獲得最佳編劇。（圖／記者周宸亘攝）