馬士媛繼金馬再奪最佳新人！被問「跟金曲歌手男友結婚」露神秘微笑

記者黃庠棻／台北報導

「台北電影獎」頒獎典禮儘管受到強颱巴威影響延期一天，但不少影人跨海來台灣共襄盛舉，典禮順延至今（12）日在中山堂舉行，主持人由苗可麗獨挑大梁擔任，稍早典禮已經在7點正式開場，最佳新演員由《左撇子女孩》的馬士媛奪下。

▲《左撇子女孩》劇組。（圖／記者周宸亘攝）

馬士媛繼金馬獎之後，又奪下台北電影獎的最佳新人，笑說「得獎沒有撇步，我還是覺得很不可思議、很震驚」，第一時間最想要跟家人一起分享喜訊，直言「家人從我學生時期就希望我找到自己喜歡的事，開心、快樂就好，他們一定是支持我的，所以想先跟他們說謝謝你們。」

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▲馬士媛奪下最佳新演員獎。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，馬士媛的男友是曾入圍過金曲獎最佳樂團的JADE成員嘟嘟，兩人交往多年，笑說自己的金馬獎獎座跟男友的金曲獎獎座都放在對方的工作室裡，被問到小倆口是否有結婚打算，她露出神秘笑容比了「噓」的姿勢，接著笑說「沒有求婚啦，如果有好消息一定會讓大家知道。」

▲馬士媛奪下最佳新演員獎。（圖／記者周宸亘攝）

此外，馬士媛也透露在奪下金馬獎後，多了滿多不同的機會，有不少意想不到的角色也有雷同的，至於一連奪下兩座新人獎會不會漲價，她則笑說「要看經紀人」，之後希望可以連續睡三天，吃飽睡、睡飽吃來慶祝自己再拿下一座獎座。

▲馬士媛奪下最佳新演員獎。（圖／記者周宸亘攝）