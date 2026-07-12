鄭靚歆搭土航報備過敏原　竟被迫「手寫切結書」：不簽不准登機

記者蔡宜芳／綜合報導

女星鄭靚歆近日陪德國老婆Aky回德國，她12日透露，自己對堅果嚴重過敏，因此搭飛機前，都會特別備註告知航空公司。沒想到，她第三趟搭乘土耳其航空時，飛機餐竟仍出現堅果，因此回程登機前，特別提醒值班經理，卻被對方強硬要求當場寫「切結書」自行負責，如果不寫就不能登機，讓她十分錯愕。

▲鄭靚歆日前和老婆Aky一起回德國。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

報備過敏原自備食物 經理竟強逼手寫切結書

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鄭靚歆表示，她與老婆這次去歐洲，總共搭了四次土航，前兩趟空服員有協助注意餐點，並提供起司與水果，但第三趟竟提供給她含有堅果的飛機餐。鄭靚歆為此在回程登機前，特地找值班經理說明，「一開始對方表示『無法保證餐點完全不含過敏原』，我們當下回覆沒關係，理解空服的難處，我可以選擇不吃，並吃自己準備的食物。」未料，對方聽完後，情緒開始變得激動，強烈要求她必須「當場全手寫切結書」以自行負責。

影片中，鄭靚歆邊簽署文件，邊對鏡頭講述過程：「我一定要寫我才能坐這個飛機。如果我在飛機上，有堅果過敏或是吃到堅果，全部都是我自己的責任。」她直言，過去搭乘其它航空，從未遇過這種要求，且這並非官方的制式切結書，而是被迫在現場臨摹手寫，讓原本只是希望航空公司未來能更加留意流程的她們，感到相當不知所措。

▲鄭靚歆搭機前被迫「手寫切結書」。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

老婆據理力爭搬法律 對方強硬拒絕：不簽不能登機

對此，鄭靚歆的老婆Aky據理力爭，當場詢問經理這項規定是否有法律依據及責任歸屬。從影片中曝光的對話過程，可以看到Aky用英文質問「給我看你們哪裡有寫她一定要簽才能登機」，經理先是表示「沒有一定要」，隨後，Aky追問不簽能否登機時，經理竟改口強硬表示：「我不認為，因為她必須寫，這是我的責任。」但當Aky再次詢問是否有法律依據時，對方又試圖迴避冷回「這不重要」。

經理甚至拿出一篇土航的文章，但上面沒有標明敏旅客必須手寫切結書才能登機，卻依然強硬丟下一句「如果不寫，就不能登機」。鄭靚歆無奈表示，為了順利回家，最後還是只能照著要求手寫並簽名，雖然能理解航空公司想免責的心態，但這種臨時、非制式且帶有強迫性的處理方式，真的讓人感受很不好。

▲Aky詢問值班經理是否有法律依據，對方卻拿不出相關規定證明。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

暖心提醒過敏族群 登機自備食物、藥物

鄭靚歆也藉由這次經驗，特別提醒和她一樣有嚴重食物過敏的網友，出門在外，安全第一，「搭飛機時真的要格外小心！就算事前聯絡了航空公司，強烈建議還是要自備食物，隨身攜帶抗過敏藥物。」認為在飛機上不要吃東西比較安全。而網友也對於土航的危機處理方式，以及對待嚴重過敏旅客的強硬態度感到不可思議。