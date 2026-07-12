北影／入行47年首奪男配！田啟文激動「血壓飆200」　隔空喊話周星馳漲工資

記者蕭采薇／台北報導

2026台北電影獎12日盛大登場，香港資深男星田啟文從影長達47年，首度憑藉電影《雙囍》奪下「最佳男配角」，這也是他生涯第一座演技獎項。他在台上領獎時難掩興奮之情，直呼自己激動到「血壓飆到200！」幽默的他也不忘展現求生慾，大放閃說：「想要命長久，多謝老婆不能少，所以我要謝謝我老婆。」

▲田啟文以《雙囍》獲得最佳男配角獎。（圖／記者周宸亘攝）

神算指點貴人在身邊！笑虧父母是「反面教材」

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除了愛妻，田啟文特別點名要感謝生命中的「貴人」。他自爆在參加典禮前，曾特地請教老師今天有沒有機會得獎、該穿什麼衣服？當時老師告訴他：「你只要一個貴人就夠了，且肯定就在你身邊。」這讓他立刻想起女星楊貴媚，並在台上笑說：「在家靠父母，出外靠貴媚，謝謝貴媚姐給我的幸運！」

田啟文也感性提及父母，透露當年兩老其實非常反對他踏入演藝圈，甚至要他「看看自己的長相」。沒想到這番話反而激起了他的叛逆心與鬥志，他打趣笑虧：「我的父母是反面教材，反對反而增加我反叛的衝動，我才有今天！」一席話讓全場笑翻。

▲田啟文入行47年，首度獲得演技獎項肯定。（圖／記者周宸亘攝）

向星爺喊話求漲工資！自曝沒把握贏過庹宗華

談及首度獲獎的心情，田啟文坦言這47年來從未有過這種感覺，「真的聽到自己的名字得獎，那種興奮的心情，現在如果要量血壓，應該到200了，好像一場夢一樣。」身為周星馳班底的他，也不忘隔空向星爺喊話：「我希望他知道我拿獎了，下一個戲可以想一下我，工資可以漲一點！」

對於賽前是否有把握奪獎？田啟文謙虛表示機率是「一半一半」，因為他認為同劇的庹宗華也演得特別好，一切端看評審的口味，得獎很多時候是聽天由命。不過他也期盼這份好運能延續，放眼年底的金馬獎再下一城，笑稱：「因為《雙囍》嘛！」

寵妻無極限！獎金全上繳「命都可以給她」

田啟文透露，老婆為了讓他放寬心，昨天已經先請他吃了一頓大餐，「如果拿獎就先慶祝，萬一落選也不要太失望。」至於這座珍貴的獎座要擺在哪裡？他笑說因為剛好要搬家，新家比較小，還得回去想想是要放公司還是家裡，「放家裡的話這個要問老婆。」

▲田啟文笑說，一定要謝謝太太。（圖／記者周宸亘攝）

而被問到奪獎後的獎金打算怎麼運用？田啟文再度展現「愛妻狂魔」的本色，霸氣表示：「要看一下老婆要多少，命都可以給她，沒什麼不可以給的。」甜蜜指數破表。此外他還在台上感謝網友「健文」，原來是曾在脆上留言給他的觀眾，「雖然我不認識他，但人要講信用嘛！」